WhatsApp anuncia novos recursos para mensagens de voz

O WhatsApp continua otimizando o uso de mensagens de voz em seu serviço de mensagens e anunciou quatro novos recursos. De acordo com a subsidiária do conglomerado americano Meta, isso inclui a opção de ouvir mensagens de voz novamente antes de enviá-las. Outra novidade é a exibição da mensagem como um diagrama de forma de onda com mudanças no nível. Isso torna mais fácil para o usuário pesquisar determinadas partes da mensagem. Duas outras funções futuras têm como objetivo facilitar o gerenciamento de mensagens de voz de longo prazo. Uma delas é a reprodução rápida de mensagens encaminhadas, que podem ser ouvidas a velocidades de 1,5x ou 2x. Além disso, se você parar de ouvir uma mensagem, o WhatsApp permitirá que você retome a reprodução da última posição ouvida sem precisar retornar ao início da gravação. O WhatsApp não especificou quando esses recursos estarão disponíveis em iPhones ou dispositivos Android. Segundo a empresa, a introdução dos recursos ocorrerá “nas próximas semanas”. dpa