Se você viajar para o deserto de Tatacoa, precisará pagar essa taxa para entrar

O prefeito de Villavieja, Álvaro Andrés Charry, anunciou que, desde o último sábado, 9 de abril, já foi cobrado um “imposto sobre o consumo” pela entrada no deserto de Tatacoa (Huila), a fim de obter recursos para sustentar essa atração turística colombiana.

De acordo com Charry, o imposto turístico será cobrado de agências e operadores que lucram com o turismo no deserto, então eles terão que pagar à administração municipal 3.000 pesos por cada pessoa que entrar no Tatacoa.

Uma vez que as agências e operadores turísticos cancelem a taxa correspondente, de acordo com o Gabinete do Prefeito de Villavieja, o turista receberá uma alça com a qual poderá entrar no observatório, no spa e no museu, entre outros espaços.

As alças podem ser compradas no Museu Paleontológico de Villavieja (lado sul do Parque Reynaldo Matiz Trujillo), no posto de turismo (continuou para o Museu Paleontológico) ou no Observatório Municipal da OATA (Vereda Cusco).

Atualmente, de acordo com o jornal El Espectador, 54 prestadores de serviços de acomodação com o Registro Nacional de Turismo Ativo operam no município de Villavieja, dos quais 16 estão localizados no deserto de Tatacoa.

A este respeito, o gabinete do prefeito municipal solicitou através de um documento “que todas as pessoas que gerenciam grupos de turistas que visitam nosso município, divulguem essas informações para que cada um dos visitantes esteja ciente do pagamento que deve fazer, venha com o orçamento apropriado e evite inconvenientes devido à falta de informação e conhecimento do novo regulamento e da cobrança dessa sobretaxa”.

Como parte da celebração da Semana Maior, o Governo da Huila anunciou que iria realizar uma ampla gama de atividades culturais para promover o turismo religioso na região. De acordo com a administração departamental, a primeira atividade será realizada nesta Quinta-Feira Santa na Catedral da Imaculada Conceição, em Neiva, onde cerca de 100 artistas apresentarão uma gala lírica às 20h.

Para a Sexta-Feira Santa, a ópera fará a inspeção de La Jagua, no município de Garzón, a partir das 6h30 da noite.

O Governo também informou que, nos municípios de Neiva, Garzón e San Agustín, serão realizadas diferentes exposições de arte e concertos para que tanto os huilenses quanto os turistas possam desfrutar do turismo cultural e religioso do território opita.

