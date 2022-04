Páscoa 2022: quais são as praias favoritas dos mexicanos

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

Chegou um dos momentos mais esperados pelos cidadãos mexicanos, uma vez que as férias da Páscoa foram historicamente colocadas como uma das datas de maior fuga para destinos turísticos para sair brevemente da rotina diária.

Por esse motivo, a ocupação hoteleira terá bons números neste fim de semana, especialmente devido à chegada a um dos pontos baixos da pandemia COVID-19 no México, razão pela qual se estima uma saída econômica de mais de 140 milhões de pesos, de acordo com a Confederação das Câmaras Nacionais de Comércio, Serviço e Turismo (Concanaco Servytur).

Em relação aos principais pontos para onde parte desse derramamento milionário poderia ser direcionado, foram anunciadas as principais praias que os mexicanos participarão durante a Páscoa de 2022, com Acapulco e Cancún como os principais padrões da República em relação às praias.

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

De acordo com um relatório apresentado pela Forbes México, as praias com maior pedido de reservas através da plataforma de hospedagem Airbnb foram Acapulco, Huatulco, Cancún, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Mazatlan, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta e Tulum.

O diretor de comunicação da empresa de hospedagem, Carlos Olivos, mencionou que neste momento os cidadãos já sentem a confiança de viajar de avião, como resultado do declínio dos números da pandemia de COVID-19, ao contrário do ano anterior em que viajar através do uso de carros predominou.

Em relação aos locais mais procurados, Cancún receberá a maioria de seus turistas da Cidade do México, Monterey e Guadalajara; enquanto Acapulco receberá a maioria de seus turistas da Cidade do México, Puebla e Toluca.

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

Em relação à ocupação hoteleira no país, os destinos com maior percentual de praia para este feriado da Páscoa são Veracruz e Riviera Maya, com mais de 90%; enquanto Acapulco, Mazatlan e Baja California Sur, têm uma taxa de ocupação estimada em 80%.

Por outro lado, a PriceTravel Holding confirmou que os destinos mais procurados e reservados foram Acapulco e Cancún, mas também adicionaram Ixtapa, Mazatlan e Puerto Vallarta, de modo que um maior conglomerado é esperado nos destinos acima mencionados para abril.

De acordo com o Concanaco, em média, a ocupação hoteleira excederá 75 por cento nos principais destinos turísticos, com mais de 10 milhões de turistas domésticos viajando durante o período de sábado 9 a domingo 24 de abril.

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

“Para os empresários mexicanos, especialmente os dedicados ao turismo, a Semana Santa e a Páscoa são uma das épocas de férias mais importantes do ano e, depois de um 2021 complicado, representa um benefício muito importante para a sua economia, que é a economia de todos”, explicou o presidente da confederação, Héctor Tejada Shaar.

Da mesma forma, o líder também solicitou continuar a manter todas as medidas de segurança e higiene contra o COVID-19 e ir aos estabelecimentos formais, “os únicos capazes de oferecer garantias aos consumidores e funcionários”.

Dados da Secretaria da Marinha (SEMAR) indicam que o México é um país bioceânico com 11.122 quilômetros de costa, onde sol, água salgada e areia compõem uma grande diversidade de praias que tanto turistas quanto moradores podem desfrutar.

