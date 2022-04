Novo PlayStation Plus: três assinaturas e integração com o PS

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Em resposta ao Xbox Game Pass, da Microsoft, a Sony decidiu reestruturar seu serviço de assinatura de jogos Playstation Plus com dois novos modos chamados Extra e Premium. Além disso, a empresa anunciou que vai fundir o Playstation Now e o Playstation Plus em um único serviço. A assinatura atual do Playstation Plus será renomeada para Playstation Plus Essential. De acordo com a Sony, ele oferecerá, entre outras coisas, dois jogos de download por mês e funcionalidade multiplayer online para muitos jogos. A nova assinatura do Playstation Plus Extra adiciona um catálogo de até 400 jogos para download para PS4 e PS5, tanto da oferta da Sony quanto de desenvolvedores parceiros terceirizados. A assinatura mais cara, chamada Playstation Plus Premium, inclui todos os benefícios dos níveis Essencial e Extra. Adicione mais 340 jogos, incluindo títulos PS3 disponíveis via streaming em nuvem, bem como um catálogo de clássicos populares para PS, PS2 e Playstation Portable (PSP), disponíveis via streaming e para download. O streaming de jogos de servidores de internet é oferecido, como antes no Playstation Now para PS4, PS5 ou PC. Além disso, a assinatura Premium inclui versões de teste para que os jogadores possam experimentar os jogos antes de comprá-los. Os usuários que pagam trimestralmente ou até anualmente, em vez de mensalmente, receberão um desconto em todas as assinaturas. A assinatura do PlayStation Plus será eliminada por região, começando pelos mercados asiáticos, seguido pela América do Norte e Europa. Entre os títulos que estarão disponíveis nas assinaturas Extra e Premium, a Sony mencionou: “Death Stranding”, “God of War”, “Marvel's Spider-Man”, “Marvel's Spider-Man: Miles Morales”, “Mortal Kombat 11” e “Return”. Os mercados que não possuem os serviços de streaming em nuvem PlayStation Now, incluindo a América Latina, receberão uma versão mais acessível do PlayStation Plus com menos recursos. Esse modo se chamará PlayStation Plus Deluxe e substituirá a assinatura Premium. dpa