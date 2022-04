Livro que ensina finanças aos mais pequenos chega às livrarias

Um estudo recente da Associação de Bancos do Perú (ASBANC) observa que 77% dos participantes disseram estar interessados ou muito interessados em aprender como gerenciar melhor sua economia pessoal e familiar. Isso indica que a educação financeira é necessária, mesmo em tenra idade. Por esse motivo, “Giver e seus amigos”, o texto que ensina finanças pessoais para crianças, já está disponível nas livrarias Crisol.

A assessora financeira Arantxa Layseca, criadora de conteúdo da Ara Retadora e escritora do livro, ensina gestão de dinheiro tanto para os membros mais jovens da família quanto para os pais, mostrando, com exemplos do dia a dia, como pedir finanças.

Sua linguagem simples permite que as crianças se lembrem de conceitos como dinheiro, economia, organização e empreendedorismo com mais facilidade. Além disso, personagens curiosos como o porquinho Giver, a tartaruga Toru, o gato Catu e a vaquita Muchi representam valores que podem ser replicados em casa.

“O objetivo do trabalho é exigir que o ensino de finanças pessoais seja incluído no currículo escolar, por isso também é importante capacitar os professores a dominarem a matéria eles mesmos e aplicá-la, para que possam transmitir esses conceitos aos seus alunos”, enfatizou Layseca.

Seguido pelas doze histórias para crianças, pais ou professores encontrarão dicas para reforçar o que aprenderam em casa ou em sala de aula. Para que a mensagem alcance mais pessoas, o livro será apresentado aos professores da escola Fe y Alegría em Ventanilla, onde também serão doadas 20 cópias que estarão disponíveis para os alunos, bem como a doação de 50 livros para a organização MAB, que alcançará mais meninas e meninos em diferentes partes do Perú.

Manter as finanças inteligentes e responsáveis é um fator chave para o crescimento pessoal, levando a um melhor desenvolvimento do país.

