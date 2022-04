José Revueltas: quem foi o escritor mexicano que foi preso duas vezes nas Ilhas Marias

Quando o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iniciou sua administração, ele anunciou várias mudanças em algumas partes do México, como o Ilhas Marias, um lugar que serviu de prisão por mais de 100 anos, mas que AMLO ordenou que se tornasse um centro para artes, cultura e conhecimento do meio ambiente.

Em meados de 2021, López Obrador compartilhou fotografias com o andamento da construção do Centro de Educação Ambiental 'Paredes de Água-José Revueltas', em Islas Marías, que será aberto ao público em três meses, disse López Obrador.

E o fato é que as Ilhas Marías sediaram uma das prisões mais temidas e isoladas do México. Foi inaugurado em meados de Porfiriato, em 1905, e fechado em 2019. Personalidades renomadas, como o escritor e ativista político José Revueltas, passaram durante suas celas e, no total, o tempo em que funcionou como prisão, abrigou cerca de 45.000 presos.

José Revueltas foi um escritor e ativista que esteve duas vezes nesta prisão. Esta quinta-feira, 14 de abril, marca o 46º aniversário de sua morte. Com seu trabalho, ele se destacou como uma das figuras mais importantes da criação artística no país.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Nasceu em 20 de novembro de 1914 no município de Santiago Papasquiaro, em Durango. No entanto, quando ele tinha seis anos, sua família decidiu se mudar para a Cidade do México. Quando seu pai morreu, quando ele era Revueltas muito jovem, ele deixou a escola e se autodidata na Biblioteca Nacional.

Aos 13 anos ingressou na organização Socorro Rojo International, então começou seu ativismo político muito jovem. Pouco depois de ingressar no Partido Comunista Mexicano (PCM), em 1930, foi preso por propaganda política. Foi a primeira vez que ele entrou nas Ilhas Marias. Em novembro de 1932, foi sua segunda admissão naquela prisão.

Sua experiência na prisão alimentou sua obra literária, conseguindo capturar suas impressões sobre o que os prisioneiros sofrem no confinamento. Esse período corresponde ao romance The Water Walls, publicado em 1941.

Revueltas foi um dissidente do sistema político mexicano em todos os seus aspectos, incluindo a esquerda. Ele fundou a liga leninista de Spartacus e mais tarde foi expulso. “Poderíamos dizer que José Revueltas não via no marxismo como uma fé, mas como um instrumento de libertação social”, diz o Ministério da Cultura (Seculta) em texto publicado em 2014.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

O ano de 1943 foi um período intenso na biografia do escritor, já que seu romance O Luto Humano foi premiado com o Prêmio Nacional de Literatura. No mesmo ano, ele foi expulso do PCM quando entrou em confronto com a liderança de Dionisio Encinas, situação resultante da expulsão de Hernán Laborde e Valentín Campa.

De acordo com a Enciclopédia Eletrônica de Filosofia Mexicana, criada pela Universidade Metropolitana Autônoma (UAM), após sua saída do Partido Comunista Mexicano, Revueltas direcionou seus esforços para a construção de uma força socialista que unificasse as diferentes vozes de tal pensamento político.

Nessa missão, o autor se relacionou mais intensamente com Vicente Lombardo Toledano. De acordo com uma passagem citada pela instituição educacional, o objetivo dessa nova organização era ajudar a construir o partido da classe trabalhadora.

“Meu critério foi o seguinte. O PP (Partido Popular) ia nascer, e isso foi muito bom, como o partido das grandes massas pequeno-burguesas, cujo papel é tão importante, e no México decisivo, dentro das táticas e estratégias gerais do proletariado. Os marxistas teriam então a missão, dentro do PP, de funcionar como uma fração organizada que representaria os interesses da classe trabalhadora, lançando as bases para que, num futuro não muito distante, um verdadeiro partido Marxista-Leninista pudesse ser criado (através da unidade do Marxista facção com outros grupos, mesmo os militantes mais conscientes do PCM) que teriam seu aliado mais forte no partido da pequena burguesia urbana e as classes camponesas em que o Partido Popular necessariamente se tornaria, concebeu a maneira como eu o prefigurei”, disse o renomado escritor em suas memórias publicadas no volume II do livro póstumo The Evocations required.

Em 1967, ele recebeu o Prêmio Xavier Villaurrutia por sua carreira literária. Octavio Paz disse sobre ele que ele era “um dos melhores escritores da minha geração e um dos homens mais puros do México”.

