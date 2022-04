Gustavo Petro esclarece que não mandou o irmão falar com Iván Moreno

Parece que o candidato presidencial ao Pacto Histórico, Gustavo Petro, não gostou do furacão político que causou ao falar sobre a visita de seu irmão, Juan Fernando Petro, ao ex-senador condenado Iván Moreno Rojas na prisão de La Picota.

Pelo menos é o que sugerem os tuítes publicados pelo ex-prefeito de Bogotá nesta quarta-feira à tarde. Após a onda de comentários oportunistas de todos os outros candidatos à presidência, o líder nas pesquisas saiu para dar outra explicação à visita de Juan Fernando Petro.

Primeiro, Petro garantiu que não enviou seu irmão ou ninguém para falar com Ivan Moreno em nome da campanha presidencial de esquerda; ele disse que isso nem passou pela sua cabeça.

“Eles são os prisioneiros que pediram para falar com a Comissão Inter-Igrejas para Justiça e Paz”, disse Petro, que também acrescentou em seus trinados que seu irmão está ligado a essa organização há anos e recentemente sofreu um acidente de trabalho.

Petro também disse que Ivan Moreno, que está preso pelo caso do carrossel de recrutamento em Bogotá, “é porta-voz dos direitos humanos dos presos”. Prova disso seria um documento que ele anexou ao tweet, no qual Moreno assinou naquele papel timbrado.

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

Além disso, o candidato de esquerda foi enfático que os prisioneiros não receberam uma redução de sentenças em troca de votos durante a visita da Comissão Inter-Igrejas, representada por Juan Fernando Petro.

Do hospital onde Juan Fernando Petro está sendo tratado por seu acidente de trabalho, o irmão do candidato presidencial respondeu a perguntas sobre sua polêmica visita ao centro prisional, onde ele foi por causa do interesse dos prisioneiros em aprender sobre políticas de paz e prisões em Colômbia. De fato, esse interesse foi evidenciado no documento compartilhado pelo Twitter.

Segundo o Noticias Caracol, Juan Fernando Petro entrou no centro prisional junto com Juan Danilo Rueda, coordenador da Comissão Inter-Igrejas, e sua permanência em La Picota durou cerca de seis horas.

Além disso, de acordo com os registros de admissão, a pessoa que autorizou a visita de Petro foi o ex-prefeito de Villavicencio Germán Chaparro, condenado por homicídio, enquanto Danilo Rueda foi oficialmente recebido pelo ex-governador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, condenado por corrupção.

Além disso, embora as visitas de amigos — como foram registradas no momento de sua admissão — devam ser individuais, a chegada de Petro e Rueda se transformou em um encontro com uma dúzia de presos na ala parapolítica daquela prisão.

