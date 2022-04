Guadalajara: haverá um corte de água de 14 a 19 de abril na área metropolitana

Na área da Grande Guadalajara (AMG) haverá um corte no fornecimento de água potável a partir desta quinta-feira, 14 de abril e até a próxima terça-feira, 19, como parte da “Operação Semana Santa 2022″.

Isso foi relatado pelo sistema municipal de Serviços de Água Potável e Esgoto (Siapa), no qual, através de um comunicado, anunciou que a manutenção será dada ao sistema de abastecimento Chapala-Guadalajara e à maioria das instalações hidráulicas dentro do AMG.

Embora não haja corte total, os serviços de água potável serão realizados de forma intermitente durante os cinco dias de trabalho. Os municípios que serão afetados são Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto e Juanacatlán. No entanto, as colônias que terão um corte no suprimento não foram especificadas.

Enquanto o trabalho de manutenção será realizado nos dias 14 e 15 de abril, o restante dos dias será usado para restaurar gradualmente os níveis de tanques e linhas de abastecimento. Eles também alertaram que, no caso de falta de água nos dias seguintes, “podem ser casos muito específicos resultantes de ingestão doméstica abafada”, disseram.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

Enquanto isso, o diretor-geral, Carlos Enrique Torres Lugo, mencionou que a partir das 00:01 horas desta quinta-feira, essas tarefas começarão, que estão planejadas para serem realizadas em 34 pontos estratégicos da AMG, a fim de substituir equipamentos danificados ou obsoletos.

Da mesma forma, foi detalhado que entre os pontos mais importantes onde os trabalhos de manutenção e renovação de equipamentos serão realizados estão a Planta de Chapala; as estações de tratamento de água Miravalle e Las Huertas; bombeamento 1 e 2 do sistema antigo e Rebombeamento Intermediário Leste.

A Siapa informou que terá mais de 560 trabalhadores que serão colocados em 135 unidades operacionais para coordenar a limpeza e lavagem de tanques de armazenamento, substituição e reparo em redes de distribuição, bem como a realização de junções e válvulas estratégicas.

O investimento para essas obras é de 8,7 milhões de pesos e, durante o período da obra, a Siapa oferecerá serviço gratuito de tubulação para colônias escassas, dando prioridade e atenção especial a hospitais, asilos e instituições de saúde.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Portanto, as autoridades de Jalisco convidaram a população a armazenar, na medida do possível, água e reutilizá-la para outros usos, bem como verificar instalações para evitar vazamentos, tomar banho curtos e não lavar o carro com uma mangueira. Se for necessário um tubo, o seguinte número do SiaPatel foi fornecido com 20 linhas abertas: 33-3668-2482.

Vale ressaltar que, no final de março, o governador de Guadalajara, Enrique Alfaro, realizou uma reunião com o presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir questões de mobilidade e abastecimento de água na entidade, através da qual foi alcançado um acordo de 10 bilhões de pesos.

“Foi muito bom para nós. Felizmente, os projetos mais urgentes para resolver a questão do abastecimento de água para Guadalajara e o projeto da linha 4 já foram acordados”, comentou brevemente o governador após deixar o Palácio Nacional.

Como parte dos projetos de água, Alfaro comentou que os processos de licitação para a primeira seção do aqueduto El Salto Calderón começariam, com um investimento de 6 bilhões de pesos, o que ajudaria a fornecer mais um metro cúbico por segundo para a cidade de Guadalajara.

