Este será o velório de Freddy Rincón: ele receberá homenagens em Buenaventura e em Pascual Guerrero

Depois que a morte de Freddy Rincón foi confirmada, na noite desta quarta-feira, 13 de abril, o mundo do futebol está de luto. Várias personalidades esportivas, de colegas a instituições ao redor do mundo, lamentaram sua saída aos 55 anos.

Com o passar das horas, novos detalhes de como os eventos fúnebres serão realizados se tornaram conhecidos. O corpo do ídolo do futebol nacional partiu nas últimas horas de Medicina Legal, em Cali, a caminho de sua Buenaventura natal.

Mais tarde, ele será demitido no estádio Pascual Guerrero em uma câmara em chamas, conforme confirmado nesta quinta-feira pelo prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina.

Em desenvolvimento...