As razões pelas quais a estrada entre Bogotá e Girardot entrou em colapso e suas medidas corretivas

Depois que a estrada entre Bogotá e Girardot desabou na noite de terça-feira, 12 de abril e no início da manhã de quarta-feira, 13 de abril, forçando dezenas de viajantes a ficarem presos em seus veículos por entre três e quatro horas esperando por eles para permitir a passagem, a concessão Vía 40 Express explicou por que a estrada entrou em colapso e anunciou as novas medidas que serão tomadas para facilitar a mobilidade neste corredor rodoviário.

De acordo com as explicações dadas pela Via 40, 35.000 veículos foram mobilizados na terça-feira, 15.000 a mais do que os 20.000 que costumam transitar pela rodovia, que, além de um acidente perto do pedágio de Chusacá, em Soacha, no qual um veículo de transporte de refrigerante sofreu uma avaria e estava prestes a tombar e um caminhão trator foi Além do fechamento do Túnel Sumapaz, além do fechamento do Túnel Sumapaz, como parte do cumprimento do cronograma de trabalho para a construção da terceira faixa na rodovia Bogotá-Girardot, causou o colapso da estrada.

O secretário da Mobilidade, Jorge Godoy, alertou que além dos mais de 12 pontos de intervenção, que “previsivelmente” afetariam a mobilidade naqueles locais, houve também a saída antecipada de milhares de viajantes que constataram que os veículos de carga também se deslocavam pela estrada, uma vez que a restrição para estes foi agendado para quarta-feira.

“As pessoas, porque venceram na quarta-feira, começaram a sair desde terça-feira e se viram com veículos de carga, e a concessão também não parou de funcionar; isso gerou esse caos”, explicou Godoy ao El Tiempo.

Novas medidas

A concessão, para responder aos problemas na estrada, ativou o plano de contingência, que prevê a suspensão dos fechamentos noturnos do túnel Sumapaz.

“Nestes dias restantes da Semana Santa e até a próxima semana retomaremos o trabalho dentro do túnel Guillermo León Valencia, ou seja, nessas noites e a partir de hoje à noite, não teremos fechamentos programados”, anunciou Hernán Alarcón, diretor de operações da concessão, através das redes sociais.

No entanto, ele disse que, devido à complexidade das obras, o fechamento de uma faixa continuará permanentemente, “apenas as atividades que são realizadas na faixa fechada que geralmente temos dentro do túnel para concluir as obras que estamos desenvolvendo”.

Da mesma forma, a concessão também anunciou, por meio de um comunicado, que reduziu frentes de construção ativas desde a tarde de 13 de abril e que, para facilitar o tráfego, planos de contingência estão sendo implementados com a Polícia Nacional para permitir a mobilidade dos usuários.

Por sua vez, o chefe da Seção de Trânsito e Transporte de Cundinamarca, tenente-coronel Diego Edixon Mora Muñoz, anunciou, através de um vídeo compartilhado no Twitter, a restrição de carga para veículos de 3,4 toneladas em diante, durante a Semana Santa. Para a Quinta-feira Santa, das 6 da manhã às 3 da tarde, a sexta-feira não aplicará esta medida, no sábado teremos do meio-dia às 11 da noite, terminando no domingo das 10 da manhã às 11 da noite”.

Finalmente, ele lembrou que, para o plano de retorno, no sábado e domingo, outra faixa será alocada através do setor Nariz del Diablo, com dois restantes na direção de Bogotá e apenas um operando em direção a Girardot.

“O grande tráfego é sábado e domingo, que é de Girardot a Bogotá. É por isso que no plano de retorno garantiremos as duas faixas para Bogotá, em todas as seções da estrada. Portanto, restará apenas uma faixa de Bogotá para Girardot no sábado e domingo”, explicou Alarcón.

