As histórias por trás da peça Developations, da Truth Commission

Ana Delina Páez tem dor de estômago quando sobe ao palco, não por falta de experiência de atuação ou medo do palco, mas porque no palco ela representará, ou tornará realidade, a maneira como imaginou a busca por seu filho, Eduardo Garzón Paéz, vítima de execuções ilegítimas apresentadas como vítimas em combate, conhecido como 'falsos positivos'.

Ela é uma das 12 mães de Mafapo que fazem parte do elenco da primeira peça de grande formato da Comissão da Verdade, chamada Revela: Uma Canção aos Quatro Ventos, que será lançada nesta quinta-feira pela primeira vez ao público no Festival Ibero-Americano de Teatro em Bogotá.

Não é a primeira vez que Ana Delina se apresenta em uma peça. Quando eu estava na escola - ele lembrou em diálogo com Infobae - ele participou de qualquer iniciativa artística. As instalações econômicas de sua casa não lhe permitiram construir uma carreira nesse campo, mas agora, quando ele tem cerca de 70 anos, ele teve várias oportunidades para fazê-lo, embora com outro objetivo: a verdade para as vítimas.

“Eu me sinto muito feliz, quando estou aqui eu não gostaria de sair. Nesse trabalho tenho sido muito feliz, embora esse trabalho seja doloroso, porque tenho muitas lembranças de tudo sobre meu filho”, diz.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Eduardo Garzón Páez tinha 32 anos quando desapareceu em 4 de março de 2008. Ele morava em Bogotá com sua mãe, órfã de pai e segundo de dois irmãos. Ele havia estudado o ensino médio em uma escola militar e não perdeu a limpeza ensinada, ele tinha dentes perfeitos e rubor penteado. Ele teve três filhos e, para apoiá-los, trabalhou com sua mãe no cassino da Escola de Polícia de Segurança Rodoviária.

Em 27 de agosto, seis meses depois de gastar todas as suas economias de trabalho na busca incansável e sem qualquer renda, Ana Delina encontrou seu filho no cemitério de Cimitarra, Norte de Santander, onde ele havia sido enterrado em uma vala comum.

Ele havia sido morto no dia seguinte ao seu desaparecimento, com vários tiros que quebraram seu crânio. Quando o encontraram, ele tinha um uniforme militar sem pontas, colocado de ânimo leve. Ao lado dele estava Andrés Pesca Olaya, um jovem taxista também de Bogotá.

O caso foi um dos primeiros conhecidos do crime hediondo de falsos positivos e um dos primeiros a chegar à condenação. Para esses eventos, um coronel, um tenente, um sargento e cinco soldados profissionais foram condenados a mais de 40 anos de prisão. Agora eles aproveitaram o JEP.

Ana Delina às vezes se sente fraca em sua busca pela verdade, mas toda vez que ela percebe a ausência de Eduardo ela tira forças para continuar. “Mesmo que seja um sobrenome ruim, tenho que limpar o nome do meu filho”, diz.

A arte permitiu que ele enfrentasse a dor e curasse um pouco aquele “coração muito partido” que a violência lhe deixou. No processo, ela tentou sentir o que Eduardo sentia, mas não foi fácil. Em uma apresentação em La Candelaria, há alguns dias, ele sentiu que não seria capaz de vestir um uniforme militar, mas conseguiu. Da mesma forma, ela estava com medo e teve que se preparar por vários dias para se enterrar viva por ocasião da exposição Madres Terra.

Ela teve que ser tratada por paramédicos após a primeira reunião de reconhecimento em que participou da Comissão da Verdade e conheceu um soldado que havia cometido execuções ilegítimas. Tudo para Eduardo, para ele ele continua e suporta o grito que o faz cavar na areia no palco do Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.

“Foi uma ótima experiência mostrar como nos lembramos, dizer como podemos nos curar. Eles têm sido processos de cura. Tem sido uma forma de esses casos de execuções extrajudiciais não serem esquecidos”, diz Jacqueline Castillo, também mãe e vítima da Mafapo.

Explique que esse não é um processo noturno. Ela vem tomando medidas há mais de 14 anos para buscar a cura da ferida que abriu o conflito, através de várias formas artísticas das quais participou junto com as Mães de Falsos Positivos.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Castillo diz que agora gostaria de poder trabalhar mesmo com os autores para avançar na reconciliação e tentar deixar o ódio e o rancor para trás. “Foi maravilhoso ver nossa família crescer. Falamos em espaços onde perdemos um ente querido, nossos irmãos, nossos filhos, mas tivemos a recepção de muitas pessoas, conhecemos vítimas de outros eventos e agora os vemos como uma família”, diz.

Ela administra as redes de Mafapo e há alguns meses recebeu uma mensagem de um soldado que havia participado de execuções extrajudiciais. Ele o visitou em seu local de detenção com outras mães que tiraram a bravura para ouvi-lo e se abraçaram em reconciliação. Algum tempo depois, eles participaram com o ex-soldado no paraquedismo.

Na peça Revela: Uma Canção aos Quatro Ventos, vários eventos do conflito são narrados, como massacres, deslocamentos, desaparecimentos forçados, entre muitas outras situações que fizeram parte dessa história.

A comissária Lucia González explicou à Infobae que o trabalho nasceu das visitas às comunidades, da identificação de grupos artísticos e da descoberta das diferentes expressões que construíram.

“Percebemos que é a arte através da qual as comunidades expressam sua dor, sua tragédia, suas experiências, seus sonhos. Pensamos primeiro em fazer uma compilação de músicas que foram escritas sobre conflito armado e resistência e chamamos Iván Benavides, que é um especialista em nossa música, e perguntamos por que não fazer uma peça”, disse.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Ramiro Osorio, diretor do Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, propôs entrar em contato com Bernardo Rey e Nube Sandoval para dirigir o projeto. Eles, junto com as comunidades, construíram um roteiro que coletou as narrativas das vítimas em um trabalho de grande formato do qual participam mais de 100 pessoas.

“Trabalhar a partir da arte com as comunidades é estabelecer um diálogo muito sincero, profundo e significativo, porque não é uma elaboração de uma entrevista, mas é algo que é narrado da alma dos povos, das necessidades de nomear. Eles sentiram que o que estão narrando pode ter um eco muito grande para a sociedade em geral, que precisa ouvir o que eles têm dito há muito tempo”, explicou o Comissário González.

Essas iniciativas fazem parte de um compromisso da Comissão da Verdade, que entregará seu relatório final no meio do ano, para uma forma mais abrangente de narrativa do conflito, explicou o comissário que levará a uma vida mais harmoniosa para todos.

Os horários das apresentações são os seguintes: quinta-feira, 14 de abril às 20h; sexta-feira, 15 de abril às 15h e 20h; sábado, 16 de abril às 15h e 20h.

CONTINUE LENDO: