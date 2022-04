Sozinho com Merritt Wever, Fivel Stewart e Liz Flahive para “Roar”, um caleidoscópio feminino transformado em minissérie

“Roar” é uma próxima minissérie da Apple TV Plus que adapta o conto da escritora irlandesa Cecelia Ahern. Antes da estreia, conversamos com uma das criadoras, Liz Flahive (“Glow”) e estrelas Merritt Wever e Fivel Stewart, que estrelam dois episódios separados da temporada.

Como a experiência de uma mulher é definida a partir de diferentes cenários e perspectivas? A escritora irlandesa Cecelia Ahern trouxe várias respostas para o mundo da literatura nas páginas de Roar, uma coleção de curtas histórias que reúnem histórias caracterizadas pelo drama, comédia, estranheza e um pouco da sensação de conquistar a liberdade das mulheres. Em 15 de abril, o Apple TV+ lançará uma minissérie que adapta este livro sob o olhar de Liz Flahive e Carly Mensch, os escritores que filmaram o famoso Glow.

Por meio de uma conexão de videochamada, Infobae concordou em falar com Flahive e duas das atrizes que compunham o elenco, Merritt Wever (Inconcebível) e Fivel Stewart (atípico). Cada um deles compartilhou sua relação com o romance de Ahern e como eles conseguiram construir histórias diferentes em episódios curtos para um formato de série limitado, o que não permite que eles se expandam muito para desenvolver um enredo.

“Temos cérebros muito diferentes, então quando respondemos a algo juntos parece especial”, admitiu Liz Flahive sobre seu trabalho com Carly Mensch, acrescentando que o mais engraçado sobre essa proposta era que alguns capítulos eram muito curtos ou os nomes dos personagens eram desconhecidos:” O que amamos no livro é que as histórias são realmente muito escassas [...] Havia uma ideia, premissa ou alegoria muito pegajosa em cada uma das histórias que realmente te pegam .”

“E acho que Cecelia foi muito aberta conosco, ela ficou feliz que pegamos histórias e as arruinamos completamente e as tornamos nossas”, disse, lembrando o início do projeto. “O que também se sente quando você está adaptando o trabalho é uma dança de 'quanto você quer que estejamos aqui? Ela foi muito generosa e disse: 'Não, aceite. É seu. 'E é uma coisa diferente agora, então isso foi empolgante para nós.”

O propósito de trazer Roar para a telinha também se justificou na grande oportunidade de escrever oito histórias com mulheres e que diferem umas das outras. Para o co-criador, seria como uma “espécie de caleidoscópio” que se destaca por sua variedade (de vozes, idades e pontos de vista), mas sem cair em uma afirmação de que isso, como tal, é tudo o que as mulheres são . Parte dessa visão era uma herança da própria Cecelia Ahern, como ela detalha.

Quando questionada sobre seu episódio favorito de toda a temporada, Liz Flahive imediatamente protestou: “Não posso escolher meu filho favorito!” Contudo, ele não pôde deixar de confessar que adora “A mulher que foi alimentada por um pato”, estrelado por Merritt Wever - que ele conhece desde a enfermeira Jackie - porque além de escrevê-lo, ele também foi capaz de sentar atrás das câmeras para dirigi-lo. A experiência foi... única e extremamente estranha.

“Quando fizemos isso, não sabíamos como seria ver uma mulher e um pato em tantas cenas juntos”, disse. “Foi emocionante, porque estávamos na corda bamba, sabe? Às vezes, quando você faz coisas, você diz: 'Isso vai funcionar, porque eu já vi antes'. E quando planejamos, foi como se eu não tivesse visto uma cena como essa antes. Não sei exatamente como filmar uma mulher fazendo uma cena de sexo com um pato, mas vamos descobrir.”

A mulher que “amava” um pato e outra que amava cavalos

Merritt Wever, lembrado por trazer Zoey Barkow à vida em Nurse Jackie e por ser o destemido detetive de Inconcebivable, estrela um dos episódios mais bizarros de Roar. Desde o início, ela considerou que atuar com um animal real seria a coisa mais difícil. Ao chegar ao set, a cumplicidade entre o protagonista e Justin, o pato, tornou possível o romance entre esses dois personagens. O complicado acabou no habitual: atuar e como fazê-lo se sentir honesto ao tocar uma cena.

“ Parte da narrativa que eu inventei para mim mesmo é que esse personagem está em um lugar muito incerto . Ela está muito desconectada das pessoas próximas a ela, como se tivesse sofrido muito. E ela conhece esse ser que ela acredita estar alimentando suas coisas boas, que vão ajudá-la”, disse ela sobre “A mulher que foi alimentada por um pato”. “ No decorrer do episódio, ela percebe que ele está alimentando suas coisas muito ruins e, no final do episódio, ela aprende a se alimentar sozinha .”

Wever também acredita que este capítulo ecoa a iluminação a gás, um tipo de abuso emocional muito comum em casais, mas que, nesse caso, acontece em um relacionamento entre uma mulher e um pato. Por outro lado, um aspecto que ele considerou “desafiador” dessa produção televisiva foi entregar a história desse personagem ao público com base em um roteiro bastante curto.

“Uma das partes difíceis deste episódio é que estamos tentando contar uma história sobre algo que pode acontecer lenta e repentinamente durante um período de tempo e só temos um limite de tempo realista que aconteceu rápido. Então, espero que ainda pareça honesto e credível. Mas concordo que meia hora ou 30 páginas não é muito tempo para contar uma história e é preciso muita habilidade para acertar”, acrescentou.

Ao contrário de sua co-estrela em Roar, o episódio de Fivel Stewart é o único que não estava originalmente no livro e foi pura escrita para a televisão. “The Girl Who Loved Horses” exigiu treinamento duro para a jovem atriz, embora ela esteja completamente familiarizada com esse ambiente desde a infância. Você realmente os ama na vida real?

“Ah, sim! Cem por cento. Eu cresci com cavalos ”, revelou. “ Eu sabia andar a cavalo com uma sela americana, então foi útil. E Jane, minha personagem, anda sem um, então eu tive que aprender esse estilo e aquele era um mundo diferente ”, destacou ela sobre sua experiência no set que a forçou a ter cerca de sete semanas de prática antes das filmagens. “Eu tive uma experiência mais longa com Roar, mais de uma semana e meia ou ir e filmar e terminar [...] Parecia que eu estava filmando um filme.”

Além de realizar o sonho de atuar em uma peça de época, Stewart ressaltou que a ideia principal por trás dessa história é que “a violência geralmente não é o caminho”. No início, Jane procura se vingar do homem que assassinou seu pai, mas a filha do pastor - que poderia ser considerada sua amiga - corre em suas tentativas de fazê-lo desistir desta missão suicida.

“Espero que as mulheres ou qualquer pessoa que assista a esse episódio entenda que, mesmo que você esteja magoado ou com tanta raiva, basta respirar e entender a situação e que as coisas certas acabarão por acontecer”, disse. Embora esse fragmento não estivesse entre as páginas de Cecelia Ahern, ela o leu durante as filmagens: “As histórias em geral são incríveis e o fato de serem, mas também é tão chocante... Ela fez um trabalho incrível”.

Sobre seu papel mais recente como Izzie Taylor em Atypical, perguntamos a Fivel Stewart se ela concordaria em voltar com um spin-off focado em seu par fictício e no de Casey Gardner, Irmã mais nova de Sam. “Eu faria isso completamente. Trabalhar com Brigette [Lundy-Paine] em uma série seria um sonho”, riu. “Eu teria minha vida planejada. Eu diria: 'OK, isso é tudo que eu preciso'. Isso seria incrível.”

Todos os oito episódios de Roar estarão disponíveis a partir de 15 de abril na Apple TV+ .

