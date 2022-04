“Que urso”: Em Gamma eles comemoraram a falsa vitória no The Box Challenge

No episódio mais recente do The Box Challenge na noite de 12 de abril, as equipes Gamma, Beta e Alpha enfrentaram um julgamento na Caixa Amarela (solo), em um Desafio de Sentença e Bem-Estar. Nesta corrida, a equipe que ficou em terceiro lugar perdeu todos os luxos e móveis de sua casa, enquanto o segundo lugar só conseguiu manter um; os vencedores não perderam nada e tiveram a possibilidade de condenar o terceiro homem do ciclo.

O teste foi um contra-relógio em que cada equipe desenvolveu o teste individualmente, sem ver as outras equipes. Todos os seis membros estavam amarrados com correntes, dessa forma eles tiveram que rastejar, escalar cordas, atravessar a lama no menor tempo possível. Alpha foi a primeira equipe a fazer o curso; no entanto, o tempo de 6 minutos e 52 segundos os deixou em segundo.

Gamma, a equipe laranja cuja estratégia é enfraquecer a equipe Beta, passou pela caixa após as duas primeiras equipes. No entanto, a falta de coordenação e comunicação, bem como as quedas do Porto no meio do percurso significaram que demorou mais de sete minutos para concluir o teste.

“É um ótimo momento, tenho certeza de que vencemos”, disse um dos membros da Gamma no final do desafio. Por sua vez, ao dar os resultados, Andrea Serna parece ter feito uma piada com os usuários da camisa laranja, porque por um momento os fez acreditar que ela havia vencido.

O apresentador, com toda a seriedade do caso, começou a dizer que “a equipe que fez o teste em sete minutos e cinco segundos foi Gamma”; embora Serna não lhes tenha dito que Maleja, Porto, Grécia e Carballo haviam vencido; enquanto Criollo e Juan Pablo esperavam pelo veredicto.

A celebração terminou quando Andrea Serna exclamou “eles estavam em terceiro lugar, foi o pior momento”. Por fim, o apresentador declarou o Beta o vencedor, por 17 segundos sobre o Alpha. A situação deixou os membros da casa laranja desconfortáveis, não só pelo constrangimento de terem comemorado, mas porque a briga com a casa Beta implica que um de seus membros seria condenado à morte.

O evento causou um rebuliço nas redes sociais e o momento se tornou não apenas um meme, mas uma daquelas situações que os espectadores marcaram “para a história do Desafio”.

Quando chegaram em casa, os membros da equipe Gamma ficaram irritados com o mau desempenho no teste; no entanto, eles riram da situação que vivenciaram. “Andrea olhou para nós como se dissesse 'que urso com toda a Colômbia'... nos tornamos um meme nacional”, disse Maleja, capitão da equipe.

Os vencedores deste desafio de 'Julgamento e Bem-estar' foram os membros da equipe Beta, conseguindo assim a possibilidade de preservar todos os confortos de sua casa, dormir em camas e em sua posse era a opção de entregar o colete de sentença.

O escolhido por Beta para ser o portador do colete de sentença foi Carballo, um ex-membro da casa azul e que agora faz parte da Gamma e essa foi sua reação:

“Era sabido, era mais isso, como se eles tentassem me cobrir no começo e não pudessem mais me cobrir... do que preguiça. Acho que Samir já colocou em mim, ele deve ter dito 'eu coloquei nele' porque eu posso tirar e porque em algum momento eu queria colocar nele e todos nós fizemos mérito de estar aqui, mas você olha como o jogo está indo”, disse o defiante.

CONTINUE LENDO: