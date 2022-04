Pumas venceu Cruz Azul e está na final dos Concachampions após 17 anos

O UNAM Pumas conseguiu se classificar para a quinta final do torneio de clubes da Concacaf depois de vencer Cruz Azul por 2-1 no placar global. O Estádio Azteca, que sediou o retorno, não teve o grito de gol, mas testemunhou uma partida emocionante, na qual os estudantes universitários sofreram a expulsão de Arturo Ortiz aos 63 minutos, além do fato de que o VAR tirou um pênalti, mas não o ingresso para a partida do campeonato.

Os sentimentos dos torcedores começaram com uma subida e descida a partir dos 4 minutos, quando o atacante argentino Juan Dinenno deu um chute de longa distância que passou perto do gol de Sebastian Jurado, mas apenas aos 10′, La Máquina respondeu com um capacete de Adrián Aldrete.

A primeira ação clara chegou a 16′, depois que um passe vazado de Uriel Antuna deixou Ignacio Rivero na frente de Alfredo Talavera, mas o uruguaio superou seu tiro e deixou o lado do arco da universidade.





Os felinos não ficaram muito atrás e aos 19 ′, Juan Dinenno aproveitou a velocidade de Diogo de Oliveira para fazer um passe profundo, o mesmo que o brasileiro chegou e deu um tiro crossover que Sebastián Jurado salvou com um vôo espetacular.

Pumas errou um passe após um pontapé de canto a seu favor, que Cruz Azul aproveitou para iniciar um contra-ataque com a velocidade de Uriel Antuna que, antes da marca de Alan Mozo, esperou a chegada de Iván Morales, mas estar na frente de Alfredo Talavera voou seu tiro aos 20 '.

A equipa visitante fechou o primeiro tempo com os golos mais claros, mesmo aos 33′ cancelou um placar para Leonel López por impedimento e aos 37′, Arturo Ortiz errou um tiro de cabeça já sem marca e na frente do gol de cimento.





Pumas abriu o segundo tempo com um contra-ataque a 47′ que terminou com um chute de Juan Dinenno que passou o gol de Sebastián Jurado, que seguiu a bola com um olhar de angústia antes da proximidade.

Juan Reynoso moveu suas peças e aos 59′ enviou Santiago Giménez e Christian Tabó para a corte, que entraram por Rafael Baca e Iván Morales.

As mudanças valeram a pena apenas quatro minutos depois, quando Santiago Giménez ganhou as costas contra os defensores do Pumas e foi perfilado apenas contra Alfredo Talavera, mas pouco antes de entrar na área rival, Arturo Ortiz o derrubou, então 'Palermo' foi expulso aos 63′.





O VAR apareceu em 75′ para cancelar uma suposta penalidade após uma varredura de Adrián Aldrete sobre Diogo de Oliveira, mas o assobio Mario Escobar, depois de rever a ação, cancelou a ação.

Após a expulsão de Arturo Ortiz e com pouco tempo restante no relógio, Pumas assumiu uma postura defensiva, enquanto Cruz Azul se voltou para o ataque. No entanto, La Máquina não tinha imaginação para abrir os estudantes universitários, que deixaram o Estádio Azteca com o ingresso para a final da Liga dos Campeões da Concacaf.

Agora, a equipe da faculdade terá que esperar em 14 de abril para encontrar seu rival da MLS, entre Seattle Sounders e Nova York. A final será disputada de um lado para o outro, primeiro na terça-feira, 26 de abril, em território mexicano, e depois em 5 de maio, nos EUA. O vencedor irá para a próxima Copa do Mundo de Clubes com o local ainda a ser definido.

Deve-se lembrar que a última vez que Pumas chegou a uma final foi na edição de 2005 do Concachampios contra o Saprissa da Costa Rica, onde caiu por uma pontuação geral de 3 a 2.