O chute na cara que Frank Fabra recebeu no meio da partida da Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

O Boca Juniors venceu o Always Ready por 2-0 pela segunda data do Grupo E da Copa Libertadores. O 'Xeneize' venceu com dois gols de Darío Benedetto e esses três pontos são vitais para a equipe de Sebastián Battaglia, que perdeu na estreia para o Deportivo Cali. No entanto, na partida, as entradas difíceis dos bolivianos foram os protagonistas, até mesmo agredindo fortemente Frank Fabra em seu rosto.

No final do primeiro tempo, uma batalha campal começou como resultado de um chute violento de Rodrigo Ramallo na cara do lateral-direito colombiano. O árbitro uruguaio Gustavo Tejera expulsou o futebolista boliviano por comportamento violento, enquanto admoestou Gastón Ávila e Darío Benedetto por lutarem contra rivais.

Desde o início, a partida foi muito disputada e atrativa. O elenco boliviano teve um jogo difícil e os ânimos aumentaram em La Bombonera. Houve muitas jogadas divididas com uma perna forte. O atrito foi uma constante.

Mas o duelo foi vivido com grande intensidade também de fora da quadra, já que o treinador visitante, Eduardo Villegas, também viu o vermelho no início do complemento por protestar contra o atacante e o árbitro considerou que foi desrespeitado ao seu assistente.

O Boca Juniors assumiu a liderança, mas encontrou uma equipe forte no físico. O objetivo de Pipa Benedetto deu paz de espírito ao local, que então procurou ampliar a diferença e teve o juvenil Exequiel Zeballos como uma de suas figuras, pois gerou perigo com sua mobilidade no ataque e de fato forneceu a assistência do tanto xeneize.

No segundo tempo o Boca Juniors, com um homem a mais, teve mais espaços para marcar o mesmo e outro que teve um bom desempenho foi Eduardo Salvio, que busca recuperar o desempenho que teve na chegada ao clube em 2019. Após sua grave lesão - ruptura do ligamento cruzado anterior - em março de 2021, ele retornou oito meses depois.

Após a derrota no primeiro jogo contra o Deportivo Cali, a equipe liderada por Sebastián Battaglia precisava de uma vitória para poder se estabelecer na área, o que é mesmo desde que seu rival na terça-feira venceu o Corinthians em casa no primeiro dia. Os brasileiros e colombianos se reunirão nesta quarta-feira, 13 de abril, às 19h, em São Paulo.

Com este triunfo, o Boca Juniors alcançou a linha de Always Ready e Deportivo Cali, por enquanto todos os três com a mesma pontuação. A próxima partida para os liderados pelo Battaglia será na terça-feira, 26 de abril, contra o Corinthians no Brasil.

