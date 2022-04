Migrações: os viajantes acordaram para processar e obter passaportes de emergência

Viajantes acordaram do lado de fora das migrações | VÍDEO: América Tv

Centenas de viajantes desesperados acordaram do lado de fora da sede da Superintendência Nacional de Migração para poder processar e obter seus passaportes peruanos biométricos que lhes permite sair do país e aproveitar as férias da Páscoa sem problemas.

A falta de passaportes e falhas no sistema de impressão deste documento fizeram com que na última segunda-feira, 11 de abril, mais de 100 pessoas não pudessem embarcar seus voos e pague vários milhares de dólares para reagendar seus ingressos e não perdê-los.

Nesta ocasião, o Escritório de Imigração está atendendo apenas compromissos agendados e viajantes viajando nas próximas 48 horas, caso contrário, não atenderá ao pedido.

Segundo o repórter da América Noticias, algumas pessoas passaram a noite fora da sede de Breña para serem as primeiras a serem vistas, mas alguns viajantes reclamaram ontem do atraso na entrega do passaporte, pois após a conclusão do procedimento precisam esperar até cinco horas para a entrega do o documento. Muitos até precisam correr com as malas até o aeroporto para não perder o voo.

Em um passeio pelas Migraciones exteriores, dezenas de pessoas com deficiência também foram vistas, com seus filhos pequenos e adultos mais velhos esperando sentados e abraçando cobertores que os abrigam porque por alguns dias a temperatura em Lima caiu consideravelmente, especialmente no início da manhã.

Em comparação com ontem, hoje a admissão foi dada com calma e sem problemas, mas as queixas recaem sobre o atraso do atendimento quando se está dentro das instalações.

No Aeroporto Jorge Chávez, a situação é mais calma e o procedimento é realizado normalmente, mas algumas pessoas são encaminhadas ao escritório do Shopping Plaza Bellavista para a entrega do documento, causando desconforto entre os usuários.

ELES PARTICIPARÃO NA PÁSCOA

Através de uma nova declaração, Migraciones informou que “a fim de oferecer maiores facilidades para aqueles que precisam processar seus passaportes, foi organizado que o A agência descentralizada del Jockey Plaza participará nesta quinta-feira e sexta-feira santa. A atenção nesses locais será das 8h às 17h para os cidadãos que precisam de seus passaportes porque estão programados para deixar o país nas próximas 48 horas.”

Eles acrescentam que a agência Mall Plaza Bellavista atenderá aos casos que serão encaminhados pelo Escritório de Migração do aeroporto Jorge Chávez. “Isso é para aqueles que processam seu passaporte 24 horas antes do voo programado.”

Além disso, eles argumentam que “Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM e Air France foram capazes de fornecer instalações para reagendar voos sem pagamento de taxas e custos extras”.

“É assim que os passageiros que foram afetados nos últimos dias pelo atraso na obtenção de um passaporte eletrônico estão sendo atendidos”, afirma o comunicado.

“Também está sendo gerenciado com a Associação de Empresas Internacionais de Transporte Aéreo - AETAI e com cada uma das 25 companhias aéreas internacionais que têm um ponto de partida em nosso país para fornecer instalações para aqueles que precisam”

