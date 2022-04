Influenciadora e especialista imobiliária: ela é a suposta nova namorada de Christian Nodal

Depois de três dias antes da celebração do Dia do Amor e da Amizade no México, Christian Nodal anunciou que seu romance na mídia com Belinda terminou, com quem ele já estava noivo, o cantor regional mexicano vem retomando sua vida e seus projetos profissionais, como o Tour Forajido que já levou a diferentes cenários nacionais e internacionais.

Poucos dias depois de anunciar o fim do relacionamento, o cantor de estilo “Mariacheño” apagou as tatuagens que fez no meio de seu noivado com o intérprete Sapito, então cobriu a palavra “Beli” que havia retratado ao lado de sua orelha, transformando-a em quatro símbolos do pôquer universal baralho.

Além disso, a intérprete de De los besos que te dei transformou a enorme tatuagem do olhar de Belinda que foi retratada em seu peito em uma caveira com uma pluma, um desenho que ainda não foi revelado pelo compositor, mas foi descoberto pelo tatuador que fez o encobrimento para ela.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Por sua vez, a cantora espanhola nacionalizada mexicana também teria coberto as iniciais “CN” que olhavam para dentro do pequeno coração que ela tatuou em um de seus tornozelos, como observado durante sua turnê promocional para falar sobre a próxima série Bienvenidos a Eden.

Com as tatuagens removidas, ficaria claro que os cantores fecharam definitivamente o capítulo do romance e deixaram seus milhares de fãs sem a esperança de sua ansiada reconciliação.

Depois que Christian Nodal foi pego há algumas semanas em um restaurante em Los Angeles, Estados Unidos, com uma garota loira de origem colombiana, chamada Mariana Ríos, que supostamente se conheceu em uma festa, começaram a circular versões de que o nascido em Caborca, Sonora, estaria pronto para iniciar um novo relacionamento romântico e para isso teria escolhido o modelo e criador de conteúdo erótico.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Mas agora, ao chegar a Villahermosa, Tabasco, onde chegou de jato particular para se apresentar em sua turnê em 11 de abril, o cantor de 23 anos estava acompanhado por uma mulher, com quem estava muito sorridente, com uma atitude relaxada e muito próxima.

As imagens de sua chegada à cidade de Tabasco foram capturadas em flagrante e isso foi o suficiente para que os internautas revelassem imediatamente a identidade da jovem, de quem chamou a atenção por ter cabelos pretos abundantes, ao contrário das recentes conquistas de Nodal, Mariana e Belinda, que são loiras.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Essa é Aurora Cárdenas, que tem quase 100 mil seguidores no Instagram, o que a torna uma influenciadora no mundo digital. Mas a de criadora de conteúdo no Instagram, onde ela compartilha várias imagens mostrando sua beleza e gosto pela moda, não é a faceta mais importante da jovem, porque de acordo com suas publicações, ela é uma pessoa conhecida no mundo imobiliário e imobiliário.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

A Aurora possui certificações Master em vendas globais e diplomas especializados em estratégias imobiliárias e de vendas, bem como reconhecimento de algumas empresas por ter sido uma das mais vendidas em anos consecutivos.

A suposta nova conquista de Nodal é CEO da empresa I Did it For You e ele tem mais de 10 anos de experiência no setor imobiliário, então há especulações de que o compositor de sucesso a conheceu quando ele queria adquirir algum imóvel e é aí que a reaproximação teria surgido.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

No momento, a jovem não publicou nenhuma mensagem que confirme ou negue seu relacionamento com o intérprete de Botella após garrafa, que também preferiu não falar sobre sua vida romântica.

