Consulado dos EUA em Nuevo Laredo reiniciará seus serviços após eventos violentos

Após o fechamento do Consulado dos Estados Unidos em Nuevo Laredo, Tamaulipas, após eventos violentos no município em meados de março, foi informou que o início de seus serviços consulares será retomado em 19 de abril.

A reabertura será após a celebração dos dias 14 e 15 de abril (considerados feriados para a Semana Santa), enquanto na segunda-feira, 18 de abril, serão realizados os serviços de rotina.

Também foi relatado que nesta quarta-feira, 13 de abril, o Departamento de Estado autorizou o retorno do pessoal do Consulado Geral dos EUA em Nuevo Laredo, bem como de familiares e membros do governo dos EUA.

Deve-se notar que após a prisão de Juan Gerardo Treviño, “El Huevo” (suposto líder do Cartel do Nordeste), na segunda-feira, 14 de março, vários eventos violentos foram relatados em Nuevo Laredo. Usuários nas redes sociais comentaram que vários tiroteios foram registrados no município que duraram entre 3 e 4 horas.

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

Fontes estatais informaram que durante a noite de domingo e início de segunda-feira, 14 de março, foram registrados 30 confrontos entre supostos assassinos da ala armada do Nordeste. Cartel e o exército mexicano. As pontes internacionais I e II foram bloqueadas com unidades de transporte incendiadas por algumas horas.

Entre as colônias que testemunharam os ataques mais intensos, segundo a mídia local, estavam Buenavista, Nueva Era, Zona Centro, Las Torres e Segundo Anel Periférico. Como resultado, algumas escolas da região tiveram que suspender as aulas devido à violência e insegurança na área.

Os ataques chegaram às proximidades do Consulado dos EUA, declarando uma situação de emergência e pedindo aos cidadãos norte-americanos que evitem a área ou busquem refúgio seguro, disseram em suas redes sociais.

Da mesma forma, eles relataram que os serviços em suas instalações seriam suspensos até novo aviso e os compromissos agendados para 14 de março seriam agendados. No entanto, só nesta quarta-feira, 13 de março, é que eles confirmaram a reabertura do Consulado.

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

Por outro lado, a Embaixada dos EUA no México emitiu um alerta aos seus cidadãos e recomendou não viajar para Tamaulipas devido às altas taxas de criminalidade e sequestro. E eles lembraram que as viagens de funcionários do governo dos EUA são limitadas em muitas áreas do México.

Entre as restrições estão que eles não podem viajar entre cidades depois de escurecer, não pegar táxis na rua ou avenida e não viajar sozinhos em áreas remotas, porque de acordo com a embaixada dos EUA, “crimes violentos como homicídios, sequestros, roubos de carros e roubos são muito comuns no México”, alertaram.

Portanto, eles recomendaram reconsiderar a viagem para o território mexicano. Entre os estados classificados como inseguros e que a Embaixada dos EUA não recomenda viajar devido a níveis de sequestro estão: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa e Tamaulipas. Somente em dois estados da República é recomendável tomar as precauções mínimas necessárias: Campeche e Yucatan.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Quanto a Tamaulipas, eles indicaram que atividades do crime organizado, como assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados e extorsão, “são comuns ao longo da fronteira norte e Ciudad Victoria”.

Finalmente, eles reconheceram que há maior capacidade de aplicação da lei em Tampico, Ciudad Madero e Altamira, resultando em uma menor taxa de atividade criminosa em comparação com outras áreas do estado.

