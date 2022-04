ASSISTA AO VIVO Ayacucho FC x Wilstermann HOJE: partida em Cochabamba pela Copa Sul-Americana 2022

Ayacucho FC visitará Jorge Wilstermann em sua segunda partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2020. Este jogo está agendado para hoje quarta-feira, 13 de abril às 19h30 no Perú (veja abaixo mais vezes) no estádio Felix Capriles. Os 'Zorros' pedem uma vitória para não perder o ritmo no torneio.

Os Ayacuchanos foram derrotados em sua estreia no concurso, mas ele mostrou que está em posição de lutar contra qualquer rival. Ele estava perto de marcar um ponto em Lima, mas caiu 3-2 para o poderoso São Paulo . Eric Barrios e Cristian Techera marcaram os gols para os locais.

Por sua vez, o complexo do altiplano conseguiu um ponto longe de casa. Empatou 1-1 com o Everton do Chile. Ele começou a vencer com um gol de Humberto Osorio de doze passos para 23 minutos, mas os 'rouletteros' marcaram igualdade logo após a etapa complementar.

Como eles se saíram em suas respectivas ligas? Ayacucho FC chega batido do clima, já que vencia o Universitario de Deportes pela menor diferença após o gol de falta de Minzum Quina. No entanto, no final, o 'U' deu a volta por cima graças a um gol contra de Ítalo Espinoza e uma jogada individual de Andy Polo.

Universitario 2-1 Ayacucho FC: resumo e destaques da partida da Liga 1 2022. (Vídeo: COUP PERÚ).

Wilstermann vem de bater Bolivar por 1 a 0 na 8ª jornada do campeonato boliviano. Andrés Chavez marcou o único gol da partida aos 40′. Desta forma, é colocado na sexta posição no grupo B a um ponto na zona de qualificação para a próxima rodada.

Eles nunca se conheceram em um campo de futebol. Os Ayacuchanos também não jogaram uma partida contra uma equipe boliviana, no entanto, o 'Aviador' cruzou com clubes peruanos na Copa Libertadores. Foi medido com Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal e Universidade Técnica de Cajamarca.

A última vez que jogou em clubes peruanos foi em 1995, quando dividiu um grupo naquele concurso com os 'blues' e 'celestes'. Ele não perdeu como local. Empatou 2-2 com o elenco 'bajopontino' e venceu os 'íntimos' por 2-1. Se olharmos para a história na íntegra, ela só caiu uma vez na Bolívia para equipes 'incas' e foi nas mãos do Sporting Cristal, mas em 1968.

HORA DE AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Perú - 19h30

Equador - 19h30

Colômbia - 19h30

México - 19h30

Bolívia - 20h30

Venezuela - 20h30

Paraguai - 20h30

Chile - 20h30

Argentina - 21h30

Brasil - 21h30

Uruguai - 21h30

Espanha - 2h30 (quinta-feira, 14 de abril)

CANAIS PARA ASSISTIR AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, Estrela +, ESPN 4 Sur.

Bolívia: Star+, ESPN 4 Sur.

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV.

Chile: Aplicativo de esportes da DIRECTV, Star +, DIRECTV Sports Chile.

Equador: ESPN 4 South, DIRECTV Sports Ecuador, Star +, DIRECTV Sports App.

Paraguai: Star+, ESPN 4 Sur.

Perú: Star +, ESPN 4 South, DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App.

Uruguai: Aplicativo de esportes DIRECTV, ESPN 4 Sur, DIRECTV Sports Uruguay, Star +.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Star +, DIRECTV Sports App, ESPN 4 South.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS: AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Wilstermann: José Escobar; Santiago Echeverria, Carlos Añez, Ronny Montero, Edemir Rodríguez; Christian Machado, José Luis Vargas, Javier Andrés Sanguinetti, Moisés Villarroel; Serginho e Humberto Osorio.

Ayacucho FC: Italo Espinoza; Jorge Toledo, Francisco Duclos, Mimzum Quina; Edinson Chávez, Eric Barrios, José Parodi, José Guidino, Cristian Techera; Nicolas Royón e Juan Morales.

CASUALTAS: A única ausência para esta partida é a de Aldair Salazar. O zagueiro do Ayacucho FC foi expulso após receber um cartão amarelo duplo no duelo contra o São Paulo no Estádio Nacional. Provavelmente, seu substituto será o ExAlianZlima, Duclós.