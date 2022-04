Acidentes nas estradas e congestionamento nos terminais: foi assim que começou o plano do Êxodo para a Semana Santa em Antioquia

Como de costume, o povo de Medellín já começou a deixar suas casas para desfrutar da Semana Santa em outros municípios de Antioquia. Nesse sentido, desde a noite desta terça-feira, 12 de abril, começaram a ser registradas transições, acidentes nas estradas e outros inconvenientes que já foram registrados nas redes sociais.

Tudo faz parte do plano do Êxodo pelo qual todo o departamento de Antioquia viverá. Por exemplo, na terça à noite havia grandes filas de carros, motocicletas e ônibus na estrada que leva à ravina La Iguana, que se conecta com o oeste daquele território.

Além disso, esse tráfego de veículos gerou dois acidentes envolvendo motociclistas que invadiram faixas alternativas e colidiram com carros que viajavam na estrada, de acordo com a imprensa local.

Outro problema enfrentado pelos cidadãos de Antioquia é que, quando chegaram aos terminais de transporte em Medellín, descobriram que não havia passagens para se deslocar para outros setores do território nacional.

Nessa linha, soube-se que várias paisas só podiam acessar a compra de ingressos até a manhã desta quarta-feira, 13 de abril. As rotas que, segundo os passageiros e algumas das empresas de transporte, têm sido escassas nas últimas horas, são aquelas que lhes permitirão ir a Uramita, Dabeiba, Buriticá, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Turbo e Necoclí.

As autoridades garantiram que estão trabalhando para resolver esses problemas e garantir que os cidadãos possam ir aos seus destinos durante a semana principal. De fato, o Sindicato dos Transportadores da Utrans informou que as passagens terminaram devido aos danos que as estradas daquele departamento sofreram nos últimos dias.

No entanto, a Polícia de Trânsito em Antioquia garante que vários eixos rodoviários do departamento já estão sendo intervencionados para garantir a mobilidade dos cidadãos. “Nesses eixos, que marcam as principais vias de conexão com os demais departamentos e capitais, só houve efeitos nas estradas para Bogotá, Quibdó e Urabá”, disse à imprensa local o Coronel Fabio Enrique Sierra, chefe da Seção de Transporte e Trânsito de Antioquia.

Por outro lado, o coronel Sierra pediu aos motoristas que planejem suas viagens com antecedência, evitem excesso de velocidade e não realizem “manobras perigosas” a caminho de seus destinos para não causar acidentes rodoviários.

De fato, devido ao estado das estradas, de acordo com o jornal de Antioquia El Colombiano, o preço dos bilhetes terrestres aumentou em até 35%, o que causou danos ao número de ônibus que saem e entram nos terminais do território de Medellín.

A situação gerou tanto desconforto que várias transportadoras tiveram que recorrer a outros métodos de transporte de pessoas, como contratar vans, ônibus e outros veículos para levar as pessoas aos seus destinos.

O governo de Antioquia espera que durante esta Semana Santa cerca de 310.000 passageiros viajem pelas estradas do departamento. De fato, o Departamento de Infraestrutura da administração departamental relatou alguns dos trechos da estrada que foram afetados pelo inverno e pelas chuvas que atingiram o departamento recentemente.

-Via Heliconia - Sevilha - Ebéjico:

-Via Ebejico - La Miserenga

-No leste, a rodovia Granada - El Choco - San Carlos

-No Vale do Aburrá, via Santa Elena

-Via San Pedro de los Milagros, que no setor de Pajarito

