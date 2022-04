A que horas Alianza Lima x Colo Colo jogam AO VIVO: partida em Santiago pela Copa Libertadores

Alianza Lima x Colo Colo: a equipe 'íntima' joga contra o clube albo nesta quarta-feira, 13 de abril, pela 2ª data do Grupo F da Copa Libertadores 2022 no estádio Monumental David Arellano, em Santiago do Chile.

A equipe peruana chega à partida contra a equipe chilena depois de perder para o River Plate em Lima por 1 a 0 na estreia do torneio continental de clubes. A equipe do técnico Carlos Bustos teve quatro derrotas consecutivas, mas se recuperou da má sequência de resultados com uma vitória por 1-0 contra o UTC para a Liga 1 no domingo passado, que a colocou em 13º lugar na classificação.

Pelo contrário, Colo Colo perdeu em seu recente compromisso com a Unión Española pelo campeonato chileno (2-1) como visitante. No entanto, em partidas anteriores, ele conseguiu cinco vitórias consecutivas que incluíram uma vitória por 2-1 no Brasil sobre Fortaleza em sua estreia no torneio da Conmebol. O 'Cacique' marcha em primeiro lugar na classificação do campeonato nacional com 17 pontos.

DT Bustos não poderá contar com o atacante Aldair Rodriguez após sua expulsão na partida contra o River Plate, em Lima, por uma entrada imprudente contra Robert Rojas. Uma formação semelhante à partida da taça contra o empate 'Milionário' é esperada com Cristian Benavente e Hernán Barcos na ofensiva.

O estrategista da equipe albo Gustavo Quinteros também tem uma derrota em sua equipe titular após a expulsão do zagueiro Emiliano Amor no confronto contra o Fortaleza por dupla reprimenda. A substituição seria entre Matías Zaldivia ou Daniel Gutiérrez.

Colo Colo está à procura de uma vitória que lhe permita ir para a classificação, pois somaria duas vitórias seguidas. Alianza Lima precisa adicionar para permanecer na corrida para sua passagem para as oitavas de final.

Alianza Lima é medido contra Colo Colo para a data 2 da Copa Libertadores em Santiago do Chile

A PALAVRA DOS PROTAGONISTAS

“O Alianza Lima é um time que se defende muito bem, será um adversário difícil e temos que jogar 100%, assim como fizemos no Brasil. O rival mostrou, contra o River Plate, que ele se defende com muitas pessoas. Hoje em dia, tentamos treinar jogadas ofensivas que podem nos dar a opção de violar uma defesa fechada. Isso é o que exige mais atenção de nós hoje”, disse o estrategista Gustavo Quintero de Colo Colo.

“O Colo Colo é uma equipe importante que se sai muito bem no torneio local. Ele fez uma ótima apresentação contra o Fortaleza pela Copa Libertadores, ele tem jogadores muito dinâmicos, com muito desequilíbrio. Vai ser um bom jogo”, disse Bustos sobre seu próximo rival na Libertadores.

LIMA VS. COR COLO: POSSÍVEIS ALINHAMENTOS

Aliança Lima: Angelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Josepmir Ballón; Cristian Benavente e Hernán Barcos.

Colo Colo: Cortes Brayan; Oscar Opazo, Maximiliano Falcão, Matias Zaldivia, Gabriel Suazo; Cesar Fuentes, Esteban Pavez, Pablo Solari; Leonardo Gil, Gabriel Costa e Juan Martín Lucero.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

HORÁRIOS PARA ASSISTIR AO LIMA VS. COR COLO

- Perú: 17:00

- México: 16:00

- Equador: 17:00

- Colômbia: 17:00

- Bolívia: 18:00

- Venezuela: 18:00

- Paraguai: 19:00

- Argentina: 19:00

- Uruguai: 19:00

- Brasil: 19:00

- Chile: 19:00

CANAIS PARA ASSISTIR AO LIMA VS. COR COLO

- Perú: ESPN, Star+

- Equador: ESPN, Star+

- Colômbia: ESPN, Star+

- Bolívia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: FOX Sports Argentina, Star+

- Uruguai: ESPN, Star+

- Chile: FOX Sports Chile, Star+

- El Salvador: Tigo Sports

- Estados Unidos: beIN Sports

