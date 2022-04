Vídeo: “Isso será legal?” , Yeferson Cossio chateado com empresa que promove turnê para ver sua casa

Yeferson Cossio é um dos influenciadores que mais gera admiração entre seus seguidores nas redes sociais, pois as ações que realiza com diferentes fundamentos que promovem o cuidado de animais abandonados nas ruas fazem dele a diferença com outros criadores de conteúdo. No entanto, ele também falou do desconforto causado pela mídia e por pessoas inescrupulosas que usam seu nome para lucrar, como mencionou recentemente em suas redes sociais ao observar que as empresas de turismo que fazem passeios pelo reservatório do Guatapé marcam presença em frente à sua casa.

“Isso é legal... há uma empresa de pu $% e turismo que traz pessoas de barco para olhar minha casa, essa chimbada é legal?” , o influenciador se questionou em seu 'InstaStories' enquanto mostrava como o barco se aproximava do pequeno píer que ele tem em sua luxuosa mansão.

As reações ao conteúdo compartilhado pelo portal de entretenimento 'Rechismes' sobre o que foi divulgado pela paisa logo se tornaram virais. Em pouco tempo ele já alcançou quase 250 mil visualizações e mais de 8.700 curtidas com comentários de usuários que criticaram suas palavras porque ele não é dono da barragem.

“As pessoas que vão nessas turnês nem sabem quem ele é”; “Ele já está indo muito grande”; “mesmo os de Hollywood não reclamam e isso é uma turnê real”; “Claro que, de fato, já fiz a turnê várias vezes e eles mostram a casa de James Rodriguez, Pablo Escobar, entre outros”; “mas se eles estão apenas passando, eles não estão entrando no lugar”;” agora ele acha que é dono da barragem”, entre outros.

Aqui está o conteúdo completo do Yeferson Cossio :

O influenciador expressou sua discordância em sua conta no Instagram

Depois de ter estrelado um dos mais rompimentos da mídia há cerca de um mês, devido a alguns vídeos que vazaram de uma possível união entre Yeferson Cossio e Aida Victoria Merlano, seguidores começaram a especular sobre uma reconciliação do país com Jenn Muriel.

Tudo aconteceu depois que o casal se distanciou e páginas de fofocas começaram a capturá-los curtindo as praias da República Dominicana e Cancún. Outro evento em que foram vistos juntos foi no lançamento de sua marca de cerveja, na qual o influenciador também o acompanhou.

Bem, os rumores chegaram ao fim quando chegaram ao fim, através de um vídeo que Muriel compartilhou em seu 'InstaStories', replicado por uma página de fofocas, um beijo apaixonado animado pela música 'All of Me' de John Legend.

Os internautas não perderam a oportunidade de lembrá-lo do impasse e dos rumores de um suposto relacionamento com a filha do ex-deputado Merlano, no qual fizeram fortes comentários contra o influenciador e sua reconciliação.

Aqui está o vídeo da reconciliação :

O casal selou seu retorno com um beijo à luz de velas e com uma música de John Legend ao fundo.

“Quando ele se beijou com o Merlano ele também foi muito engolido com certeza”, “quando eles terminaram?” , “literal, que palhaço, eu não jogaria assim com uma relação de anos”, “eles nunca saíram sozinhos foi' show '”, “tanta bobagem por nada”, “se eles devolverem meu ex e eu por que não”, são alguns dos comentários que são lidos na publicação.

