Um mapa genético identifica o risco de doença cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2

España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento.

O número de pessoas com diabetes aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A prevalência dessa doença vem aumentando mais rapidamente em países de baixa e média renda. Esta doença é uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e amputação dos membros inferiores.

Entre 2000 e 2016, a mortalidade prematura por diabetes cresceu 5%. Em 2019, o diabetes foi a nona principal causa de morte: estima-se que 1,5 milhão de mortes foram resultado direto dessa condição. Globalmente, aproximadamente 90% das pessoas têm diabetes mellitus tipo 2 (DM2), e a Ásia é o epicentro dessa epidemia global.

Uma nova pesquisa mostrou que, por meio de um mapa genético, é possível prever pontuações de risco de doenças cardíacas para pessoas com esse tipo de diabetes. Essa situação também nos permitiu identificar a probabilidade de a hipertensão causar problemas cardíacos ou derrames em pessoas com diabetes tipo 2. O artigo acaba de ser publicado na revista Hypertension of the American Heart Association. Essa ferramenta pode ser especialmente útil para orientar o tratamento de pessoas que acabaram de ser diagnosticadas ou que têm um estado de pré-diabetes.

Pesquisas anteriores confirmaram que adultos com diabetes tipo 2 têm duas vezes mais chances de ter um ataque cardíaco ou derrame do que pessoas que não têm a doença. Várias medidas do estado de saúde, como pressão arterial, colesterol e níveis de açúcar no sangue, são comumente usadas para determinar o risco de desenvolver doenças cardíacas.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

Neste estudo, pesquisadores da Universidade do Alabama em Birmingham exploraram se as variantes genéticas relacionadas à pressão alta também estão ligadas a doenças cardíacas ou derrames subsequentes. Eles usaram essas informações para determinar uma pontuação de risco.

“O aumento do risco genético de hipertensão arterial pode predispor algumas pessoas com diabetes tipo 2 a um risco aumentado de ataque cardíaco, derrame ou morte cardiovascular ”, explicou o principal autor do estudo, Pankaj Arora, diretor do Programa Clínico de Cardiogenômica e do Centro Clínico de Cardiologia. e Programa de Pesquisa Translacional da Universidade do Alabama-. Conduzimos o estudo para determinar se esse escore de risco genético pode identificar pessoas com diabetes tipo 2 que estão mais predispostas a eventos cardiovasculares e se o controle rigoroso do açúcar no sangue afeta a ligação entre o risco genético de hipertensão e os resultados cardiovascular”. .

Arora e colegas avaliaram os registros de saúde de 6.335 participantes no banco de dados do estudo Ação para Controle do Risco Cardiovascular no Diabetes (ACCORD) dos Estados Unidos, para os quais os dados genéticos estavam disponíveis. O grupo de estudo foi composto por 37% mulheres e 15% eram afro-americanas, 6% eram hispânicas; 70% eram brancas; e 9% selecionaram a categoria “outras”. Todos os participantes tinham diabetes tipo 2, pressão alta e foram acompanhados por 3,5 anos.

Um mapa de variantes genéticas de mais de 1.000 variantes comuns conhecidas por afetar a pressão arterial foi comparado com o DNA dos participantes do estudo para determinar o risco genético dos participantes. Mais correspondências entre o DNA e o mapa de variantes genéticas conhecidas da pressão arterial equivalem a uma pontuação de risco genético mais alta. Os pesquisadores descobriram que a pontuação identificou os participantes do estudo com maior risco de eventos cardiovasculares para pessoas com pontuações acima da média, cada grau mais alto sendo associado a um risco 12% maior de doença cardíaca ou derrame.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

A força-tarefa também confirmou que a associação do risco genético com eventos cardiovasculares era a mesma, mesmo que os participantes estivessem tomando medicamentos para controlar os níveis de açúcar no sangue . Arora e colegas também observaram que as descobertas sobre as diferenças nos escores de risco genético dos indivíduos para pressão alta não explicaram completamente por que o controle glicêmico intensivo (tratamento agressivo com insulina, medicação, dieta e exercício) não parecia ter um benefício cardiovascular para as mulheres. pessoas com diabetes tipo 2 de longa data.

“No entanto, um escore de risco genético pode ser útil para pessoas recém-diagnosticadas com diabetes tipo 2 para identificar quem deve ter mudanças mais graves no estilo de vida, como mudanças na dieta e exercícios , e controle mais agressivo do peso, pressão arterial e consumo de tabaco”, explicou Arora.

