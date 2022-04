Presos na prisão de Cómbita, Boyacá, relatam irregularidades na entrega de seus alimentos

Nas últimas horas, uma nova denúncia foi divulgada por pessoas que permanecem privadas de liberdade na prisão de Cómbita, localizada no departamento de Boyacá. No comunicado, os presos apontam que estão sendo vítimas de uma injustiça e que as refeições do dia estão sendo dadas em horários inadequados.

Eles apontaram na denúncia pública que o café da manhã para os prisioneiros é dado às 4:00 da tarde, enquanto o almoço às 7:00 da noite e o jantar à meia-noite.

Alexander Chema é o prisioneiro que divulgou publicamente a denúncia. Conforme citado pelo jornal El Colombiano, o prisioneiro dirigiu-se às agências de fiscalização para relatar “a grave situação que vem ocorrendo na prisão de Cómbita Boyacá... às 2:00 da tarde de 11 de abril , a empresa não forneceu café da manhã nem almoço para a população privada da liberdade”.

Deve-se notar que o consórcio responsável pelo fornecimento de alimentos à população carcerária é a Nutrispec, cujo representante é Hernán Astudillo. O preso que levou o porta-voz dos outros presos disse que a empresa já foi denunciada à Unidade de Serviços Prisionais (USPEC), à Procuradoria e à Ouvidoria, razão pela qual aguardavam resultados.

O preso acrescentou que o problema foi desencadeado porque “os detentos que trabalham na fazenda não recebem seus bônus desde dezembro” e porque a empresa também não garante os ingredientes para as refeições a serem feitas.

Em diálogo com a Blu Radio, o homem que lidera a tabela de direitos humanos apontou que o problema vem ocorrendo na prisão de Cómbita porque a empresa responsável pelo fornecimento de alimentos aos presos não está cumprindo seu contrato e acrescentou que, por causa de suas reivindicações, eles poderiam enfrentar problemas.

Apesar de as denúncias dos presos terem sido constantes diante das diretrizes do centro prisional, Chema decidiu dar a conhecer a situação à mídia porque indicou que eles foram avisados para não reclamar mais. “Queremos tornar pública a denúncia, que o que acontece é responsabilidade da administração e do capitão Pardo Fandiño”, disse ele à emissora.

Também é importante notar que, segundo o INPEC, a prisão de Cómbita tem capacidade para 2.664 presos, mas em janeiro deste ano a população atingiu 3.901 pessoas, ou seja, uma superlotação de 46,4%.

De acordo com o prisioneiro, na segunda-feira, 11 de abril, em vista do aumento do desconforto por parte dos presos porque às 2:00 da tarde eles ainda não recebiam café da manhã, eles tiveram uma reunião com os diretores da prisão e o comandante de vigilância, Capitão Pardo Fandiño, avisou-os que se eles continuavam protestando e não ficavam em suas celas, eles chamavam a polícia e os grupos de reação do Inpec.

No entanto, o jornal regional El Diario acrescentou que na denúncia Alexander Chema também detalha que os presos que trabalham no 'rancho', onde a comida é preparada, estão em greve desde dezembro devido ao não pagamento, o que é um bônus que eles recebem. Da mesma forma, ele destacou que isso ocorre porque a própria Uspec não desembolsou os recursos à empresa para o pagamento de alimentos a pessoal privado de liberdade.

“Todas essas situações demonstram uma grave situação de corrupção com os contratos elaborados pela Uspec”, insistiu Chema, segundo a mídia regional, para que as autoridades responsáveis tomem medidas sobre o assunto que está prejudicando a saúde da população carcerária de Cómbita.

