Os EUA disseram que a Ucrânia é “outra página” no mesmo livro de “brutalidade russa”

Os Estados Unidos argumentaram que a Ucrânia é “outra página” no mesmo livro da “brutalidade russa”, já que Moscou “despreza” as leis da guerra no âmbito da nomeação do novo oficial de operações russo na Ucrânia, Alexander Dvornikov.

“Eu não queria dizer que sabemos com certeza que este novo general (Dvornikov) será o autor de algumas táticas novas e mais sangrentas adicionais, mas certamente podemos dizer isso pelo que vimos (na Síria)”, disse Kirby em entrevista coletiva.

“Todos podemos esperar que essas mesmas táticas brutais, esse mesmo desrespeito pela vida civil e infraestrutura civil, provavelmente continuem, já que agora estão concentradas em uma área geograficamente mais confinada no Donbass”, acrescentou.

Na mesma linha, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que essa mudança na liderança de Moscou é uma indicação de que mais crimes de guerra serão vistos, como em Bucha ou Kramatorsk, como ele disse em entrevista à rede CBS.

De fato, em outra entrevista à CNN, Sullivan apontou que esse general em particular tem um currículo que inclui brutalidade contra civis em outros cenários, como na guerra síria.

Dvornikov, 60 anos, é comandante do Distrito Militar do Sul, com vasta experiência em operações russas na Síria, e sua missão seria organizar os diferentes comandantes que operam na Ucrânia neste momento, e cuja coordenação até agora tem sido “muito pobre.

RESSURGIMENTO NO DONBASS

Por outro lado, o porta-voz do Pentágono especificou que as forças russas usarão lugares como Belgorod e Valyuki, ao norte da fronteira ucraniana, como estações de recondicionamento e estações de trânsito para reabastecer.

“Vimos alguns indícios iniciais de que eles ainda estão enviando as forças que tinham no norte da Ucrânia, em torno de Kiev, particularmente, e Chernigov, movendo-os para o norte, para a Bielo-Rússia. Estamos começando a ver os primeiros sinais de movimento para o leste, de volta à Rússia”, disse.

Além disso, ele lembrou que um comboio de veículos está indo para a cidade de Izium e criptografou navios russos no Mar Negro em aproximadamente algumas dúzias. “Acreditamos que esses são os primeiros estágios de um esforço de reforço dos russos no Donbass”, disse.

Ao mesmo tempo, um alto funcionário dos EUA indicou em uma conferência de imprensa que as tropas russas “estão começando a fortalecer algumas de suas posições a sudoeste de Donetsk” e que ainda permanecem ao norte de Kharkiv.

“Ontem vimos um ataque aéreo no aeródromo internacional em Dnipró. Avaliamos que ela destruiu parte da infraestrutura do aeroporto, mas não temos evidências que concluam que eles destruíram um sistema S-300", disse.

Ele também indicou que a cidade de Mariupol ainda está sitiada e observou que os combatentes estão na superfície no Mar de Azov para ajudar a reabastecer as forças que lutam pela cidade.

“Em geral, sustentamos que Kherson ainda está sob controle russo, mas Mikolaiv ainda está solidamente sob controle ucraniano e as áreas disputadas estão entre essas duas cidades”, sublinhou o alto funcionário dos EUA.

Também cifrou os grupos de batalhões táticos que Moscou possui tanto no noroeste - o agrupamento de tropas que estão localizadas ao norte de Luhansk e Popasna e Izium, bem como a leste de Kharkiv - e no sul do país.

(Com informações da Europa Press)

