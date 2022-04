O Japão detectou seu primeiro caso de COVID com a variante combinada Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

O Japão detectou seu primeiro caso de COVID com a variante Ómicron XE em uma mulher assintomática que desembarcou em 26 de março no aeroporto de Tóquio Narita, dos Estados Unidos, informou o Ministério da Saúde.

A mulher, na casa dos trinta e que havia recebido o esquema de duas doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer, não apresentava sintomas e havia embarcado com o teste negativo regulatório para entrar no país asiático, mas seu teste no aeroporto mostrou um resultado positivo.

A paciente foi isolada em um alojamento designado por autoridades governamentais até completar sua quarentena, de acordo com informações fornecidas pelas autoridades.

Análises de sequenciamento genético pelo National Institute of Diseases determinaram que as amostras femininas correspondiam à variante omicron XE, uma combinação da cepa original BA.1 e da subvariante BA.2 que ocorre quando alguém contrai as duas ao mesmo tempo, e que é mais contagiosa, embora seja a gravidade está em estudo.

“É necessário coletar mais informações para determinar suas características de disseminação e a gravidade da doença. Vamos acompanhar de perto o movimento dessa mutação e testar enquanto olhamos para as informações científicas que saem e observamos a situação em outros países”, disse hoje o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, quando questionado em conferência de imprensa.

Matsuno disse que, enquanto permanecerão vigilantes, o caso foi detectado no aeroporto, “mas ainda não foi detectado no Japão” no nível da comunidade.

O arquipélago japonês “está atualmente num período de transição para a normalidade” na sequência do levantamento das medidas anti-covid em meados de março, disse Matsuno, que garantiu que as autoridades estão a acompanhar a evolução da situação epidémica no país, onde a redução de casos covid estagnou.

O Japão registrou mais de 337.000 novos casos de covid na semana passada, um ligeiro aumento em relação ao anterior.

Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 7 milhões de infecções e 28.697 mortes ligadas ao patógeno.

A variante combinada omicron XE foi identificada pela primeira vez no Reino Unido em janeiro passado. Em 5 de abril, cerca de 1.100 casos dessa variante haviam sido detectados naquele país, menos de 1% das infecções no território.

(Com informações da EFE)

