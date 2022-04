Novak Djokovic reapareceu no Masters 1000 em Monte Carlo e perdeu em sua estreia pela primeira vez em quatro anos

* A derrota de Novak Djokovic

Apesar do fato de que a matemática ainda sorri para ele e permite que ele permaneça o número 1 no mundo, apesar de sua má atividade, Novak Djokovic está enfrentando um dos começos mais difíceis de sua carreira profissional. Após o escândalo no Aberto da Austrália, o sérvio passou mais de dois meses sem jogar e reapareceu no Masters 1000 em Monte Carlo com uma derrota: ele caiu em sua primeira partida de um torneio após quatro anos.

O espanhol Alejandro Davidovich Fokina venceu 6-3, 6-7 (5) e 6-1 depois de quase três horas de ação nesta partida correspondente à segunda rodada do importante torneio em pó de tijolo. A última vez que Nole foi derrotado em sua primeira partida de um torneio foi em abril de 2018, quando perdeu para Martin Klizan, da Eslováquia, na segunda fase do ATP 500 do Barcelona (2-6, 6-1 e 3-6).

Independentemente do grande escândalo que sua aparição na Austrália significou para tentar jogar o primeiro Grand Slam da temporada, Djokovic perdeu várias apresentações como resultado de sua recusa em receber a vacina contra o coronavírus e teve apenas uma aparição formal em 2022: ele chegou às quartas de final do ATP 500 em Dubai no final de fevereiro e caiu contra o Checho Jiri Vesely.

De qualquer forma, e apesar do fato de que ele desistiu do número 1 do mundo nas mãos do russo Daniil Medvedev por duas semanas, Nole desembarcou neste Masters 1000 como a raquete número 1 no ranking, apesar de não jogar, pois os números a apoiaram. Deve-se notar que, desde abril de 2018, os piores resultados do foram três derrotas em suas segundas partidas no Masters 1000 em Madri (2018), Indian Wells (2018) e Monte Carlo (2021). Então, ele sempre avançou além daquela segunda partida em todos os torneios que jogou.

Graças a estar no topo do ranking por vários anos, Djokovic muitas vezes começa sua participação na segunda rodada dos torneios e em Monte Carlo não foi exceção. O espanhol, de 22 anos e 46 do planeta, estreou com uma vitória sobre o americano Marcos Giron (7-5 e 6-3).

Notícias em desenvolvimento...