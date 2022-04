No 61º aniversário de Happy Lora, uma revisão do ano em que foi coroado campeão mundial de boxe

“Esta é a oportunidade de uma vida” Miguel 'Happy' Lora disse ao El Tiempo em 9 de agosto de 1985 na emocionante pré-luta que o consagrou como campeão mundial de galo do Conselho Mundial de Boxe -WBC- contra o mexicano Daniel Zaragoza. Ele não era o favorito, exceto em sua terra natal, Montería, que naquela época era muito mencionada graças ao pugilista de 24 anos na época.

Em 12 de abril, o boxeador completa 61 anos, e que melhor maneira de comemorar seu nascimento do que evocar um dos momentos mais importantes da história do esporte colombiano que ocorreu em um momento que, até então, ele não tinha motivos para comemorar nessa área; de fato, o mais próximo de tentar uma vitória foi justamente no quadrilátero em nome de Bernardo Caraballo, em 4 de julho de 1967, quando pela segunda vez jogou o título dos galos contra o japonês Masaiko Harada.

No entanto, anos após a luta que o próprio Cartagena considerou ser “um dos roubos mais nojentos da história do esporte”, a Colômbia entraria no ringue Olympus graças ao título de Antonio Cervantes 'Kid Pambelé', Rodrigo Rocky Valdez e os irmãos Ricardo e Prudencio Cardona.

Com esse pano de fundo, Lora chegou a Miami com um recorde invejável: até aquele dia ele jogou 22 lutas, todas vencidas e 12 delas por nocaute; mas mesmo assim e que ele não era o favorito no título, começando com o mexicano sendo o atual campeão, e dias antes da partida, ele ele mesmo havia afirmado que o colombiano “carecia de alguma coisa”, e era verdade: Lora tinha apenas 1,63, o que representava uma desvantagem em relação a 1,67 para a América Central.

Ele era local nos Estados Unidos, mas Zaragoza não estimou que as lutas fossem vividas antes do primeiro sino; porque embora ambos fossem canhotos, o treinamento que o nascido em Monteria teve foi tão intenso que ele perdeu por decisão unânime.

Depois desse triunfo sobre Daniel Zaragoza, Lora animou suas entradas triunfantes com a música do Pintassilgo americano, uma cabala que ela não deixou ir até o dia em que perdeu seu reinado, três anos depois.

A luta foi fácil? Não, as previsões foram o vencedor do mexicano, mas o equilíbrio do colombiano foi superior e ele enviou seu oponente duas vezes para a lona entre a quarta e a quinta rodada. Os rumores de nocaute foram fortes tanto no coliseu em Miami quanto na Colômbia, mas Zaragoza se levantou até a última rodada.

As cartas, dadas pelos juízes Tony Gastellano, Miguel Donate e Lou Filipo marcaram 116-109, 118-107 e 115—110 respectivamente, dando o triunfo ao monteriano que fez um país inteiro 'feliz'.

Mais tarde, Miguel Lora defendeu este título sete vezes, estendendo assim sua lenda: Wilfredo Vásquez, Enrique Sánchez, Alberto Davila, Antonio Avelar, Ray Minus, Lucio 'Submachine' López e Alberto Dávila não puderam lutar contra o colombiano que, nessas duas últimas lutas, foi acompanhado pelo acordeão e pelo voz portentosa de Jorge Oñate, amizade que começou em 1986.

A estadia do monteriano no topo da CMB durou até 1988, quando o mexicano Raul Jíbaro Lopez arrebatou o título dele no Hilton Hotel em Las Vegas, Nevada. Lá, o último venceu por decisão unânime. A defesa instável do colombiano não foi suficiente para contrariar o soco do rival. Ele ganhou o título contra um mexicano e o perdeu para alguém daquele país, outro fato que se soma ao compêndio de dados pertencentes à lenda do boxe colombiano.

