Migrações: caos e reivindicações no início dos cuidados com passaportes

Caos e agitação no início do atendimento no escritório de migração | VÍDEO: RPP TV

As atenções começaram na sede da Superintendência Nacional de Migração em Breña, mas o caos imediatamente tomou conta do local depois que dezenas de pessoas alegaram que aqueles cujas viagens não são dentro de 48 horas estão sendo rejeitados. A polícia teve que intervir para trazer ordem, mas reclamações e protestos não param por aí.

Segundo informações da América TV, existem centenas de pessoas que estão na fila desde ontem à noite, mas quando entram para processar o documento de viagem, são informadas de que devem retornar amanhã, quarta-feira ou às 17h de hoje para serem atendidas, mas muitas exigem atenção, pois temem faltar seus voos como aconteceu ontem no aeroporto Jorge Chávez, onde dezenas de viajantes perderam seus voos porque não tinham seus passaportes a tempo.

No local, várias pessoas também relataram que filas estão sendo vendidas para famílias e isso complica a situação de quem realmente precisa de passaporte.

Hoje, as Migraciones participarão de compromissos agendados, pessoas que precisam processar o passaporte de emergência e aqueles com viagem nas próximas 48 horas. Outros que não tiverem hora marcada ou sem urgência não poderão entrar na sede da Migração.

“Eles me informaram que podem comparecer hoje porque ontem me disseram que eu estava saturado. Fui até a porta e eles me disseram que não haverá preferência”, disse um professor.

Ontem, apesar da retomada das atenções no aeroporto Jorge Chávez, após a chegada de um lote de passaportes de emergência, muitos cidadãos e famílias inteiras que tinham voos para embarcar, não puderam viajar e demoraram a receber o documento necessário para se deslocar.

Até o momento, a única companhia aérea que se manifestou foi a Latam, empresa que informou que não cobrará nenhum tipo de penalidade de seus clientes por causa desse problema.

A Superintendência Nacional de Migração indicou que “seguindo a demanda de passaportes decorrente da aproximação do feriado prolongado, a atual administração conseguiu obter um adiantamento da entrega do documento de viagem pelo provedor contratado este ano, que será enviado hoje para o nosso várias sedes.”

“Da mesma forma, em julho de 2022, teremos recebido um total de 700.000 passaportes para cobrir a demanda dos cidadãos este ano”, enfatizam.

“A Superintendência Nacional de Migração pede desculpas aos cidadãos pelos incidentes ocorridos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez e na sede, e garante que o atendimento correto dos cidadãos será realizado sem maiores problemas”, afirmam.

FALTA DE PASSAPORTES

Desde janeiro deste ano, foi avisado que a Migraciones não poderia cumprir a entrega dos passaportes a tempo, mesmo com compromissos agendados com seis meses de atraso, portanto, para acessar este documento imediatamente, foi necessário apresentar um bilhete de viagem e, assim, processar o documento de emergência no mesmo aeroporto, mas ontem isso também falhou.

De acordo com o chefe de Migração, Jorge Fernández, a falha no sistema foi devido à idade do sistema adquirido em 2014 e eles estão pedindo ao MEF um projeto de investimento para adquirir um novo sistema.

Apesar disso, Fernández garantiu que os 700.000 passaportes recém-adquiridos chegarão em lotes até julho deste ano.

A gerente geral da Comex-Perú, Jessica Luna, o que aconteceu ontem no aeroporto e no Centro de Migração responde à nomeação de funcionários sem experiência e instabilidade nos postos, já que nos últimos meses tivemos três superintendentes, sem contar os quatro ministros do Interior.

