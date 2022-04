EUA e Coréia do Sul iniciaram manobras militares preliminares em meio à tensão na península

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Os exércitos da Coréia do Sul e dos EUA iniciaram hoje manobras preliminares para seus exercícios anuais de primavera em um momento de crescente tensão na península, onde se espera que o regime norte-coreano possa em breve realizar um novo teste nuclear.

Ambos os países começaram hoje seu exercício de treinamento para pessoal de gerenciamento de crises, que ocorre antes de iniciar o treinamento combinado de posto de comando (CCPT), disseram fontes militares sul-coreanas à agência Yonhap.

O exercício de gestão de crises, liderado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), inclui simulações de cenários pré-guerra, enquanto o CCPT é uma simulação computacional, que pode ou não envolver a implantação de ativos militares no terreno, com base nos planos de contingência em caso de guerra de os dois exércitos aliados.

O CCPT deveria ter sido originalmente realizado em março, mas foi adiado devido às eleições presidenciais e ao impacto da variante omicron do coronavírus na Coréia do Sul, e está programado para começar em 18 de abril e, como todos os anos, durar cerca de 10 dias.

Os analistas acreditam que desta vez Seul e Washington poderiam considerar a realização de exercícios de campo para enviar uma mensagem a Pyongyang, que fez um número recorde de lançamentos de projéteis, 12, até agora este ano, incluindo o de seu primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM) em cinco anos.

As manobras coincidem com o envio pelos EUA do porta-aviões USS Abraham Lincoln para a região, naquela que é a primeira vez que Washington ganha força desta forma desde 2017, ano em que implantou três porta-aviões nas águas da península e em que Pyongyang realizou como muitos testes de ICBM.

O Instituto Naval dos Estados Unidos confirmou hoje em seu site que o porta-aviões movido a energia nuclear já está nas águas do Mar do Japão (chamado Mar do Leste nas duas Coreias).

Soma-se a isso o fato de que o regime vem preparando um desfile militar em grande escala para comemorar em 15 de abril o 110º aniversário do nascimento de seu fundador, no qual ele poderia exibir novas armas, e que os satélites também pegaram os preparativos para o que seria seu primeiro teste nuclear em mais de quatro anos.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: