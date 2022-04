Comissão da Verdade apresentará seu trabalho no Festival Ibero-Americano de Teatro em Bogotá

A 17ª edição do Festival Ibero-Americano de Teatro em Bogotá está a poucos dias de distância. Desde 1º de abril passado, as mesas voltaram a ficar presenciais para proporcionar a milhares de capitais e turistas shows dignos da capital mundial dessa arte. Locais como Jorge Eliécer Gaitán, Casa E Borrero e Julio Mario Santodomingo receberam títulos e exposições cobrindo grandes obras e temas contemporâneos, como o conflito armado e o Acordo Final de Paz.

Precisamente, esses elementos podem ser vistos no festival em nome da Comissão da Verdade, que, no âmbito do Festival, apresentará um relato simbólico do conflito interno chamado 'Revela: Uma Canção aos Quatro Ventos' e que conta com mais de 100 artistas, sendo um dos grandes o formato funciona feito para este evento.

Toda a dor das vítimas de 60 anos de violência armada no país será encenada para realizar um exercício de empatia, mas também de reconciliação, como afirmou o padre Francisco de Roux, presidente da entidade, que também indicou que é uma homenagem àqueles que sofreram violência diretamente no territórios.

Da mesma forma, o padre jesuíta indicou que é um “canto de esperança” que permite nutrir o desejo de paz em sociedades divididas, como a colombiana. “Sabemos que existem dimensões da verdade que não podem ser alcançadas através de argumentos racionais em um mundo fraturado, e que só a arte pode passar por todas as paredes e sacudir todos os fragmentos”, acrescentou.

Este trabalho foi estreado em dezembro do ano passado para um pequeno grupo de pessoas, que afirmou que a encenação era composta por diversos conhecimentos culturais e tradições de artistas regionais, aqueles que foram fraturados pelo conflito com a morte de líderes, governadores indígenas e parteiras que estavam no comando para transmitir costumes próprios aos seus povos.

Para realizar este trabalho, a Comissão da Verdade foi responsável por coletar testemunhos e experiências não só das vítimas, mas também de artistas de diferentes regiões, como a guarda indígena, o coletivo das mães dos falsos positivos de Soacha e os Jovens Criadores de Chocó, entre outros.

O resultado: a produção de pinturas performativas mostrando o trabalho realizado pela entidade após sua criação, conforme previsto no Acordo de Paz Final assinado em 2016. “A obra propõe um tom épico que funde horizontes e revela a crueldade da guerra a partir da poética da imagem, da força das vozes e da presença contundente de homens, mulheres e jovens”, diz a sinopse da exposição.

“Revela: Uma Canção aos Quatro Ventos” estará no palco de 14 a 16 de abril no Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, com cinco apresentações: uma na quinta-feira às 20h; duas na sexta-feira (15h e 20h) e duas no sábado 16, às 15h e 20h. pesos, sendo os locais Vista Parcial e Balcón Mayor o mais econômico.

Platea lateral: 64.000

Platea posterior: 61.000

Primeira varanda frontal: 58.000

Primeira varanda traseira: 56.000

Segunda varanda frontal: 53.000

Varanda maior: 35.000

Vista parcial (dois assentos disponíveis): 26.000

