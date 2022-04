As eleições gerais no Paraguai serão em 30 de abril de 2023

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

O Superior Tribunal de Justiça Eleitoral (TSJE) do Paraguai convocou eleições gerais e departamentais na segunda-feira para 30 de abril de 2023, quando votará em presidente, legisladores, governadores e outras autoridades.

Além disso, ratificou 18 de dezembro como a data para as primárias simultâneas de todas as partes.

Durante uma cerimônia, na qual o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez participou, o chefe do TSJE, Jaime Bestard, ressaltou que “a partir de agora as regras do jogo estão claramente estabelecidas”.

“Foi estabelecido um cronograma eleitoral que deve ser rigoroso e rigorosamente respeitado”, acrescentou o funcionário.

Ele argumentou que o respeito absoluto pelas regras estabelecidas por este calendário “é uma das chaves para o sucesso de qualquer processo eleitoral”.

Una mujer vota en Paraguay (EFE/Nathalia Aguilar)

“Conhecemos casos em alguns países onde houve atrasos nos horários ou houve pressões políticas que forçaram certas circunstâncias a mudar e esses processos foram diretamente para o fracasso, razão pela qual isso é muito importante”, disse.

O TSJE anunciou o cronograma depois que na última quarta-feira os deputados aprovaram um projeto de lei para modificar a data original das primárias, que coincide este ano com a final da Copa do Mundo.

A iniciativa, que gerou polêmica entre alguns setores, não foi analisada pelo Senado. A seleção do Paraguai não classificou o Catar.

Em abril do próximo ano, os paraguaios elegerão em votações gerais, além de presidente e vice-presidente, 45 senadores principais e 30 suplentes.

Enquanto estiverem nos departamentos, eles votarão em 80 deputados e seus suplentes, bem como 17 governadores e 17 conselhos departamentais, entre outros.

Cidadãos residentes na Argentina, Brasil, Estados Unidos e Espanha também participarão dessas eleições.

De acordo com o calendário eleitoral, o registro de eleitores estará aberto até 31 de maio.

Para as eleições de 2018, nas quais o atual governante, Mario Abdo Benítez, foi eleito, 4.260.816 paraguaios com mais de 18 anos foram chamados a votar.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO:

Depois de uma decisão polêmica, Jorge Glas, o ex-vice-presidente de Rafael Correa condenado por corrupção, foi lançado