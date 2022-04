A vida comercial das filhas de Putin, agora sancionada

(Bloomberg) Por décadas, a vida das duas filhas de Vladimir Putin desde o primeiro casamento foi um mistério. Agora, as sanções impostas a eles e seus negócios velados os tornaram o centro das atenções.

As medidas contra Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, que Putin não reconhece publicamente como suas filhas, são em grande parte simbólicas, uma vez que não está claro se elas têm ativos significativos fora da Rússia.

Em 2011, Putin disse em uma entrevista na televisão estatal que suas filhas estavam levando “vidas normais”. “Eles não estão envolvidos em política ou negócios, graças a Deus”, disse ele ao Channel One na época. Isso parece ter mudado nos anos seguintes, já que ambas as filhas ocuparam cargos em empresas enquanto estavam na academia.

Vorontsova, 36 anos, é endocrinologista. Ela é co-proprietária de uma empresa médica chamada Nomeko, especializada em diagnósticos e tratamentos de alta tecnologia.

Tikhonova, 35 anos, filha mais nova de Putin, estava ligada a um projeto de US $1,6 bilhão para desenvolver um centro de ciências e incubadora de startups perto da Universidade Estadual de Moscou. Ele também dirigiu o centro de inteligência artificial de uma escola de elite e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Intelectual. Ambos são administrados pela Fundação Innopraktika, que tem associados de Putin, como o diretor executivo da Rosneft, Igor Sechin, e o chefe do Gazprombank, Andrei Akimov, como curadores do conselho.

O ex-marido de Tikhonova, Kirill Shamalov, fez fortuna investindo na gigante petroquímica Sibur Holding, com a ajuda de um empréstimo de um banco controlado pelo Estado. Mais tarde, ele vendeu as ações após seu divórcio.

Putin, que protege estritamente sua vida privada, disse muito pouco publicamente sobre suas filhas com sua ex-esposa Lyudmila. Durante as mais de duas décadas em que esteve no poder, Putin deu muito poucas informações sobre onde vivem, alguns de seus interesses intelectuais, como biologia e cultura japonesa, e que falam várias línguas.

As filhas deram entrevistas à mídia, mas não foram identificadas como filhas de Putin. Eles raramente apareceram na câmera quando adultos, embora Tikhonova tenha sido vista participando de uma competição acrobática de rock and roll na Suíça em 2013.

Lyudmila, ex-comissária de bordo, escapou até agora das sanções que afetaram os aliados do ex-marido, empresas ligadas a eles e suas famílias.

A vida comercial das filhas de Putin, que agora enfrentam sanções

