Uma mulher que sequestrou e assassinou menores em Tultitlán foi condenada a 101 anos de prisão

Um juiz do Estado do México condenou uma mulher a 101 anos de prisão pelo assassinato de uma criança com menos de nove anos de idade, bem como pelo sequestro de outra menina de dois anos; eventos ocorridos no município de Tultitlán em 2009.

A Procuradoria-Geral do Estado do México (FGJEM) anunciou a condenação da mulher identificada como Nancy Nava Torres, condenada em 24 de fevereiro:

“Nancy Nava Torres foi condenada a 101 anos e nove meses de prisão depois que a Procuradoria Geral do Estado do México (FGJEM) credenciou seu envolvimento nos crimes de homicídio e privação ilegal de liberdade lesados por dois menores, neste município (Tultitlán) em 2009”, disse a agência.

Conforme relatado pela FGE, a mulher entrou em uma casa localizada na rua Valle de Bravo, no bairro Solidaridad Tercera Sección, em Tultitlán, onde “foi surpreendida por uma menina de 9 anos, que se opôs a ela levar sua irmã, no entanto, Nava Torres pegou um martelo com o qual bateu na menina de 9 anos anos, causando-lhe assim a morte.”

Depois de ter assassinado o menor, a mulher sequestrou uma menina de 2 anos, que transportou para o estado de Querétaro; fatos que foram relatados pelos parentes de ambas as vítimas, que eram irmãs.

Após receber a denúncia, o Ministério Público Estadual integrou a pasta de investigação dos crimes de homicídio qualificado, privação ilegal de liberdade e suborno. Eles, portanto, emitiram um mandado de prisão contra a mulher, que foi capturada e posteriormente internada em um Centro Penitenciário e de Reintegração Social em Nezahualcoyotl.

A mulher permaneceu em prisão preventiva por cerca de 13 anos sem receber sentença, uma vez que foi capturada em 2009 e recebeu uma sentença até o início de 2022 que a Representação Social conseguiu verificar sua participação nos atos violentos cometidos no Estado do México.

Neste domingo, 10 de abril, também foi anunciada a prisão do suposto feminicídio de Victoria Guadalupe, uma menina de 6 anos que foi assassinada em sua colônia dois dias antes da descoberta de seu corpo pelas autoridades do estado de Querétaro.

A Procuradoria-Geral do Estado de Querétaro informou que o homem de 26 anos, cuja identidade foi reservada, foi admitido no Cereso de San José el Alto, onde permanecerá em prisão preventiva, uma vez que o juiz supervisor será solicitado a vinculá-lo ao julgamento pelos crimes acusados de ele.

Da mesma forma, a agência anunciou que o corpo da menor foi encontrado envolto em plástico em um terreno baldio próximo ao Paseos del Marqués Fraccionamiento, onde morava com a família.

Um dia antes do anúncio da prisão do suposto criminoso, as autoridades estaduais realizaram uma busca em 12 dos 198 departamentos que compõem o Condomínio Moros, pois foram obtidas informações de inteligência que apontavam para a presença do responsável pelo crime na área.

Victoria Guadalupe foi dada como desaparecida na quarta-feira, 6 de abril, por volta das 17:15 horas depois que ela foi à papelaria e nunca mais voltou, então moradores da área lançaram brigadas de busca, o que resultou em uma investigação do Ministério Público local.

