Seleção peruana: recuperação de André Carrillo em vista da repescagem pré-Copa do Mundo no Qatar 2022

A seleção peruana conseguiu conquistar o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, o que lhe concedeu a vaga para os playoffs pré-Copa do Mundo no Qatar 2022. Nesse sentido, um dos principais baluartes dessa conquista foi André Carrillo, que sofreu uma lesão significativa na partida contra os uruguaios e estaria de fora nos próximos meses. No entanto, haveria um novo desenvolvimento em termos de sua recuperação.

Segundo o jornalista Gustavo Peralta, da ESPN Perú, o 'Culebra' seria enviado pelo Al-Hilal , da Arábia Saudita, seu atual clube, para a Europa, a fim de tratar o joelho esquerdo, que sofre de uma entorse. O motivo para viajar para o Velho Continente? Bem, haveria um local exclusivo com a mais alta tecnologia para tratar problemas nessa área do corpo, levando em consideração que sua equipe deseja que ele esteja disponível o mais rápido possível.

“Informações na Equipe F da ESPN Perú: André Carrillo, por decisão da Al-Hilal, irá para a Europa para ser tratado em um centro especializado e de alta tecnologia para lesões no joelho. Seu clube quer que ele se recupere o mais rápido possível e isso o ajudaria a chegar à repescagem”, disse o comunicador por meio de sua conta no Twitter. Obviamente, isso também beneficiaria o elenco nacional, já que ele precisa que Carrillo esteja em ótimas condições para a partida de repesca em 13 de junho em Doha, no Qatar.

Publicación del periodista Gustavo Peralta sobre recuperación de André Carrillo.

HORA DA LESÃO

Lembre-se de que o atacante nacional se machucou na partida contra a equipe 'charrua' em Montevidéu. Foi no segundo tempo, quando em uma jogada em que dirigia a bola para a área rival, Rodrigo Bentancur a levou de forma limpa, embora ao escová-la a desestabilizou . Naquela época, o peruano se ajoelhou com sérios gestos de dor, então ele teve que ser mudado para Santiago Ormeño.

No dia seguinte, em Lima, ele fez uma ressonância magnética em uma clínica local, onde foi determinado que ele contraiu uma entorse no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, de acordo com um comunicado da FPF.

Inicialmente, pensava-se que a lesão seria de aproximadamente 3 a 4 meses, tornando justo ou quase impossível chegar à partida contra a Austrália ou os Emirados Árabes Unidos. No entanto, com a decisão tomada por seu clube, espera-se que esse tempo possa ser encurtado e o importante compromisso de entrar na Copa do Mundo não seja perdido.

O atacante peruano André Carrillo machucou o joelho esquerdo no jogo Perú x Uruguai para as eliminatórias Qatar 2022

IMPORTÂNCIA COM O PERÚ

André Carrillo tem sido um dos jogadores de futebol mais importantes da roja “branca” ao longo das atuais eliminatórias. Atrás de Christian Cueva, ele foi o segundo artilheiro com 3 pontuações em 14 partidas, o mesmo que o outro componente do tridente ofensivo, Gianluca Lapadula. Além disso, seu poder físico e capacidade de alcançar constantemente a área rival o tornaram um jogador perigoso para qualquer equipe.

É por isso que o treinador do 'bicolor', Ricardo Gareca, quer ter sim ou sim para a repescagem. “ Achamos que André Carrillo pode sobreviver. Estamos confiantes de que os tempos o darão para que ele possa estar lá”, confirmou o 'Tiger' em conferência de imprensa.

André Carrillo bajo la marca de Rodrigo Bentancur en el Perú vs. Uruguay de Montevideo. | Pool via REUTERS

RALLY NA ESPANHA ANTES DA REPESCAGEM

Na ausência do anúncio oficial, a seleção peruana viajará para a Espanha (Barcelona ou Murcia) para se concentrar e jogar um amistoso que lhes permitirá ter alguns tiros na cara da partida de repesca. Isso aconteceria no final de maio até o início de junho. O fato de estar ao mesmo tempo no Catar o torna um destino favorável, além de ter conexões diretas com o país do Oriente Médio e a possibilidade de alguns jogadores se juntarem diretamente em vez de vir ao Perú para evitar o desgaste físico.

