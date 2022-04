Peso chileno lidera declínio regional com queda de cobre: Andes FX

(Bloomberg) - O peso chileno é a moeda latino-americana com pior desempenho na segunda-feira, já que os comerciantes continuam a ajustar posições com um banco central moderado, enquanto a inflação acelera e o surto cobiçado na China ameaça conter a demanda pelas exportações de cobre do país.

A moeda chilena enfraqueceu 0,6%, além de sua média móvel de 100 dias, o que pode desencadear paradas se uma quebra no nível for confirmada. A média móvel tem sido o indicador técnico mais forte do mercado chileno nos últimos anos.

O peso chileno desvalorizou 3,9% até agora este mês, o pior desempenho entre as 24 principais moedas do mercado emergente seguido pela Bloomberg após o forint húngaro.

cobre caiu 1% hoje, já que o maior surto de covid-19 da China em dois anos continua a se espalhar, apesar de um bloqueio prolongado dos 25 milhões de habitantes de Xangai. As restrições pesam sobre a economia e obscurecem ainda mais as perspectivas das commodities.

A volatilidade do cobre permanece sob controle, mas uma possível liquidação pode aumentar os problemas de ativos chilenos, já que os altos preços das commodities são uma das razões por trás dos fluxos de capital para os países da América do Sul no primeiro trimestre do ano.

O tom mais moderado do Banco Central do Chile após o aumento de 150 pontos base em suas taxas no mês passado também está contribuindo para a percepção negativa, já que a inflação não mostra sinais de desaceleração. O IPC do Chile atingiu 9,4% em março contra uma estimativa de 8,7% e 7,8% anteriormente.

taxas de swap de 2 anos do Chile, que caíram por comentários do banco central após a última decisão de taxa, subiram 80 pontos base nas últimas cinco sessões e também estão estendendo a variação em 7 pontos base na segunda-feira.

O peso deve desvalorizar para 850 para o dólar até o final deste ano, de acordo com os economistas do Larrainvial, e considerar que um dos principais riscos é a elaboração de uma nova Constituição.

O peso colombiano fortaleceu-se em 0,2% e foi a taxa de câmbio latino-americana com melhor desempenho na segunda-feira, apesar da queda de 4% observada pelo petróleo em Londres. As operadoras citaram as entradas corporativas como a razão para o desempenho superior, já que nenhuma notícia significativa surgiu no fim de semana.

A moeda colombiana permanece confinada entre o nível-chave de 3.730 pesos por dólar e a média móvel de 200 dias em 3.865 pesos por dólar, já que a quebra do limite inferior do intervalo na semana passada não conseguiu gerar impulso de alta.

O sol peruano estava apontando para baixo, em linha com a percepção negativa na região, enquanto a popularidade do presidente Castillo está em queda livre em meio ao aumento da inflação e à agitação maciça.

Uma pesquisa mostrou que quase dois terços dos eleitores acham que deveriam renunciar. Castillo acaba de escapar de sua segunda tentativa de impeachment e tem lutado para governar em meio a constantes problemas políticos.

presidente do Congresso peruano, Maria Alva, disse a repórteres que os legisladores estão dispostos a convocar eleições gerais antecipadas. Mesmo assim, o sol manteve a maior parte do ganho de 7,8% que o tornou a quarta moeda de mercado emergente com melhor desempenho neste ano.

