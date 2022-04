Os feitos que consagraram Freddy Rincón no futebol

Não são horários fáceis para um dos ídolos do futebol colombiano que sofreu um acidente na madrugada de segunda-feira, quando bateu no carro para onde viajava com um ônibus de transporte público na cidade de Cali, e seu prognóstico é reservado, de acordo com o último relatório médico da Clínica Imbanaco onde o ex-jogador está sendo mantido.

O ex-futebolista de 55 anos vinha atuando como comentarista esportivo e anteriormente fazia parte da comissão técnica de Jorge Luis Pinto quando estava no comando do Millonarios, em 2019.

Quando o nome de Freddy Eusebio Rincón é ouvido, a memória remonta à Itália 90, quando no meio da partida ele marcou o gol do empate, um dos resultados históricos para o futebol nacional.

A equipe colombiana voltou a um campeonato mundial após 28 anos de ausência e foi deixada no Grupo D, formado pela Iugoslávia, Emirados Árabes Unidos e a poderosa Alemanha, vice-campeã mundial na época.

Precisamente, o último jogo da fase de grupos dos liderados por Francisco Maturana foi o Teutons. O Tricolor veio de vencer a Emirates em sua estreia e de uma derrota para a Iugoslávia, então teve que ter um bom resultado para pelo menos se classificar como o melhor terceiro.

A partida foi muito acirrada, mas aos 88 os europeus saíram e abriram a conta através de Pierre Littbarski, o que complicou as aspirações de se classificar para os oitavos-de-final. No entanto, a Colômbia alcançou o épico após uma assistência magistral de Carlos el Pibe Valderrama parte de Freddy Rincón, que com sua perna longa definiu Bodo Illgner no meio de suas pernas.

Quando o 30º aniversário desse objetivo histórico foi comemorado, Freddy Rincón declarou que era um momento que ele nunca esquece por causa do que significou para o país, que precisava de uma vitória por causa da difícil situação que estava sendo vivida durante esses anos.

