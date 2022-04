Como começar a viver com COVID, um problema que divide especialistas na Europa

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Para muitos na Grã-Bretanha, é como se a pandemia tivesse acabado.

Os requisitos de máscara foram abandonados. Testes em massa gratuitos são coisa do passado. E pela primeira vez desde a primavera de 2020, as pessoas podem sair de férias no exterior sem solicitar testes de diagnóstico ou preencher formulários longos.

Essa sensação de liberdade é generalizada, apesar do fato de que as infecções dispararam na Grã-Bretanha em março, impulsionadas pelo mais suave, mas mais contagioso subvariante omicron BA.2, que se espalha rapidamente na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares.

A situação na Grã-Bretanha pode ser uma prévia do que aguarda outros países à medida que as restrições ao coronavírus são suspensas.

França e Alemanha viram aumentos semelhantes nas infecções nas últimas semanas, e o número de hospitalizações na Grã-Bretanha e na França aumentou novamente, embora o número diário de mortes permaneça bem abaixo dos números vistos em outros momentos durante a pandemia.

Nos Estados Unidos, mais e mais americanos estão sendo testados em casa, então os números oficiais dos casos provavelmente estão bem abaixo do real. Entre os recém-infectados estão atores e políticos, que são frequentemente testados. Vários membros do governo, o presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, atores da Broadway e os governadores de Nova Jersey e Connecticut testaram positivo.

A Grã-Bretanha se destaca na Europa porque abandonou todas as medidas de prevenção em fevereiro, incluindo o isolamento obrigatório para os infectados. O governo conservador do primeiro-ministro Boris Johnson está determinado a manter seu plano de “viver com COVID”, mas os especialistas discordam sobre se o país está administrando bem.

Alguns cientistas dizem que é o momento certo para aceitar que “viver com COVID” significa tolerar um certo nível de mortes e complicações na vida cotidiana, como fazemos com a gripe sazonal. Outros acreditam que o governo britânico suspendeu as restrições muito rápido e cedo demais. Eles alertaram que as mortes e hospitalizações podem continuar a aumentar porque mais pessoas com 55 anos ou mais, aquelas com maior probabilidade de desenvolver uma condição grave de COVID-19, agora estão sendo infectadas, apesar das altas taxas de vacinação.

Os hospitais estão novamente sob pressão, tanto por pacientes com o vírus quanto pelas inúmeras vítimas de trabalhadores infectados, disse o médico chefe do Serviço Nacional de Saúde, Stephen Powis.

“Fechar os olhos para esse nível de dano não é viver com uma infecção viral, muito pelo contrário”, disse Stephen Griffin, professor de medicina da Universidade de Leeds. “Sem vacinas, ventilação, máscaras, isolamento e evidências suficientes, continuaremos vivendo com complicações, doenças e, infelizmente, a morte”.

Outros, como Paul Hunter, professor de medicina da Universidade de East Anglia, analisaram melhor as políticas governamentais.

“Não estamos no ponto em que (COVID-19) vai ser menos prejudicial (...) mas já passamos pelo pior”, disse. Uma vez atingida uma alta taxa de vacinação, disse ele, manter restrições como o distanciamento social é de pouco valor porque “no final nunca previnem infecções, apenas as atrasam”, disse.

A agência de estatística britânica estimou que quase 5 milhões de residentes na Grã-Bretanha, ou um em cada 13, apresentavam o vírus até o final de março, o maior número relatado pela agência. Por outro lado, o estudo REACT do Imperial College London disse que seus dados mostraram que a taxa de contágio do país em março foi 40% maior do que com o primeiro pico de omicron em janeiro.

A taxa de contágio é tão alta que as companhias aéreas tiveram que cancelar voos durante a movimentada Páscoa porque havia muitos trabalhadores em licença médica.

França e Alemanha viram aumentos semelhantes depois que as restrições foram levantadas na maioria dos países europeus. Mais de 100.000 pessoas na França testaram positivo por dia, apesar da forte redução nos testes, e o número de pacientes com o vírus em terapia intensiva aumentou 22% na semana passada.

O governo do presidente Emmanuel Macron, ansioso para incentivar a participação nas eleições de abril, não está considerando novas restrições.

Na Alemanha, as taxas de contágio diminuíram após um pico recente. Mas o ministro da Saúde Karl Lauterbach reverteu a decisão de acabar com o isolamento de pessoas infectadas apenas dois dias depois de anunciá-lo. O plano, disse ele, daria uma impressão “completamente errada” de que “ou a pandemia acabou ou o vírus se tornou consideravelmente menos prejudicial do que era considerado no passado”.

Nos Estados Unidos, surtos nas universidades de Georgetown e Johns Hopkins trouxeram de volta as regras de máscara nesses campi, enquanto os responsáveis procuravam espaços de quarentena.

Na Europa, apenas a Espanha e a Suíça se juntaram à Grã-Bretanha, levantando os requisitos de isolamento para pelo menos algumas pessoas infectadas.

Mas muitos países europeus reduziram os testes em massa, o que torna muito mais difícil saber a prevalência do vírus. A Grã-Bretanha parou de distribuir testes domésticos gratuitos este mês.

Julian Tang, um dos principais virologistas da gripe da Universidade de Leiscester, disse que, embora seja importante ter um programa de vigilância para monitorar novas variantes e atualizar a vacina, os países gerenciam a gripe sem restrições obrigatórias ou testes em massa.

“No final, o COVID-19 se estabelecerá para se tornar mais endêmico e sazonal, como a gripe”, disse Tang. “Viver com COVID, para mim, deve imitar viver com gripe.”

Ravindra Gupta, virologista da Universidade de Cambridge, é mais prudente. As taxas de mortalidade por COVID-19 ainda são muito maiores do que as da gripe sazonal e o vírus causa doenças mais graves, alertou. Ele teria preferido “um levantamento mais suave das restrições”.

“Não há razão para acreditar que uma nova variante não poderia ser mais contagiosa ou grave”, acrescentou.

