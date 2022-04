Vídeo: Lesão preocupante de Flabian Londoño pode deixá-lo mais de um mês sem brincar com River Plate

O atacante colombiano caiu muito mal em uma bola dividida e poderia ter quebrado a clavícula (Twitter: @TNTSportsAR)

A promessa colombiana no futebol argentino e no River Plate, Flabián Londoño, consternou a equipe técnica do River Plate, que ficou sem outro atacante em sua lista de jogadores profissionais à disposição do técnico Marcelo Gallardo.

Infelizmente, o jovem atleta de Antioquia sofreu uma queda dramática em uma bola dividida quando o 41º minuto do confronto do Torneio de Reserva da Liga Profissional de Futebol da Argentina entre River Plate e Argentinos Juniors passou na manhã deste sábado, 9 de abril.

Londoño estava praticamente vivendo um sonho com o River Plate. Dentro da equipe milionária, o jogador de 21 anos foi selecionado e registrado na semana passada para participar da estreia da Copa Conmebol Libertadores 2022 do clube rojiblanco contra o Alianza Lima, no Perú.

No entanto, dada a propriedade indiscutível de jogadores como Julián Álvarez, Esequiel Barco, Matías Suárez ou Braian Romero, o cafeicultor teve que esperar um pouco mais para ocupar um lugar na primeira equipe.

O estrategista de River, Marcelo Gallardo, sabe as condições que tem e que, com seu metro e 80 centímetros de altura, pode oferecer à equipe argentina em ataque aéreo. A última assinatura do contrato de Londoño foi em 10 de maio de 2021 e sua relação de trabalho com a River está acordada até 31 de dezembro de 2024, então a equipe vê o colombiano como um jogador com potencial de longo prazo no projeto competitivo da nova geração de jogadores emergentes da academia milionária.

O mais preocupante no momento é a lesão do nativo de Ebejico, Antioquia, que teve a péssima sorte de bater sua humanidade no corpo de outro jogador que estava fazendo sombra, o que resultou em uma queda e colisão com o chão impactando sua cabeça e ombro direito.

Tão chocante foi o golpe, que o carneiro colombiano mal conseguiu se mover e se contorcer com a dor no braço direito, ficando alguns minutos na grama enquanto a equipe médica o verificava para ver como levantá-lo sem comprometer a queda e a lesão.

Com lágrimas no rosto após a queda chocante, Flabian foi retirado do campo após protocolo de atendimento médico, mesmo com uma bandagem na cabeça, para evitar golpes comprometedores nessa área de seu corpo.

Depois que os médicos conversaram com ele, o jogador se levantou e a variante ofensiva da equipe de Buenos Aires foi anunciada. Com o braço praticamente imóvel, o quadro é bastante desanimador, pois tudo parece indicar que Londoño Bedoya sofreu uma clavícula quebrada, apesar de ainda não haver laudo médico oficial publicado pela equipe.

Foi assim que o jornalista esportivo colombiano Pipe Sierra deu a notícia em sua conta no Twitter:

