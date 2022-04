Outro soldado morre em um ataque do Eln em Etarra (Norte de Santander)

Depois que três soldados foram mortos na noite de sexta-feira em uma emboscada dos extintos dissidentes das FARC em Ituango (Antioquia), outro soldado foi morto no leste do país enquanto acompanhava as operações contra o Eln na zona rural de El Tarra (Norte de Santander).

De acordo com relatos da conta do Twitter do Exército Nacional da Colômbia, o jovem soldado falecido foi identificado como Ivan Andrés Gamarra.

” Rejeitamos o assassinato do soldado profissional Iván Andrés Gamarra Martelo em El Tarra, Norte de Santander, na sequência de uma ação terrorista do Eln. Acompanhamos e enviamos uma mensagem de condolências a seus familiares e amigos. Herói para sempre”, trinaron.

Por meio da mesma rede social, o comandante daquela força militar, general Eduardo Zapateiro, também expressou suas condolências à família do soldado.

“Oramos ao todo-poderoso pelo descanso eterno do nosso herói para sempre soldado profissional Ivan Andrés Gamarra, morto pelo Eln enquanto realizava operações militares no Norte de Santander para proteger as comunidades. Condolências à sua família e amigos”, publicou o alto funcionário.

Isso ocorreu menos de 24 horas após o ataque perpetrado pelos dissidentes da extinta guerrilha das FARC em Ituango (Antioquia), onde além dos três soldados mortos, outros 10 ficaram feridos, um deles em graves condições de saúde. Esses uniformes foram levados para o Hospital Pablo Tobón Uribe e o Hospital Militar. Aparentemente, eles estavam atrás do pseudônimo “Ramiro”, chefe da 18ª frente deste grupo armado.

No comunicado emitido pelo comando da Sétima Divisão do Exército Nacional, eles relataram: “Na noite desta sexta-feira, 8 de abril, um veículo militar mobilizado na aldeia de El Singo, zona rural do município de Ituango, norte de Antioquia, foi atacado com explosivos instalados no estrada, aparentemente por terroristas do grupo armado organizado residual Estrutura 18 ″.

Eles garantiram que o comando apresentará queixas ao Gabinete do Procurador-Geral da Nação pelo “uso de meios ilícitos e métodos de guerra”, eles garantem que isso viola o Direito Internacional Humanitário.

Não está descartado que outros grupos armados sejam os autores do ataque, razão pela qual o comandante da Sétima Divisão, Juvenal Díaz Mateus, está atualmente se mudando para a área, acompanhado por outras autoridades militares e policiais; onde realizarão um conselho de segurança com o prefeito de Ituango, Mauricio Mira, para avaliar e tomar as medidas necessárias.

O Exército declarou que lamenta e expressa suas condolências às famílias dos soldados falecidos, mas garante que continuarão realizando operações militares na área para garantir segurança e tranquilidade na região.

Os combates armados estão aumentando na área, há algumas semanas também havia sido relatada a morte de outros 3 soldados, após confrontos com o Clã do Golfo e também com os dissidentes das FARC. Nessas operações, o alias Guineo, designado como líder da 18ª frente dos dissidentes, foi removido e outro dos líderes foi capturado. Durante esta operação, o exército conseguiu resgatar um menor que foi sequestrado.

Moradores da região dizem ter medo de reviver os momentos tensos do ano passado, quando vários camponeses tiveram que fugir devido a constantes brigas. Além disso, eles relatam que são constantemente ameaçados pelos vários grupos criminosos que operam no setor, que coincidentemente, está muito próximo de onde está localizado o megaprojeto Hidroituango.





