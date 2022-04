Migração Colômbia estima que no fim de semana de 16 de abril, uma média de mais de 23.000 pessoas poderia entrar no país diariamente

Migration Colombia indicou que haverá mais de 407.000 viajantes nacionais e estrangeiros que, durante esta temporada de Páscoa, atravessarão as áreas de emigração e imigração dos diferentes aeroportos internacionais e outros postos de controle de imigração em todo o país.

A autoridade de imigração colombiana ordenou um aumento de 16% no número de oficiais de migração em todo o país e, no caso específico do Posto de Controle de Migração no Aeroporto Internacional El Dorado, na cidade de Bogotá, onde se espera que o maior número de viajantes se mova, esse aumento será perto de 30%.

Por sua parte, o Diretor Geral de Migração da Colômbia, Juan Francisco Espinosa Palacios, fez um apelo especial aos viajantes internacionais com conexões, bem como às companhias aéreas, para agendar voos corretamente, levando em consideração que eles devem ter pelo menos três horas de antecedência nas áreas de migração para evitar inconvenientes.

Ele também ressaltou que “espera-se que, durante esta época da Páscoa, cerca de 25.000 menores deixem o país, muitos deles, sem a companhia de um ou de ambos os pais. Daí a importância de ter em mãos, além do passaporte da criança e do Registro Civil, a autorização de saída do país, concedida pelo pai que não viaja, devidamente autenticada e caso o pai esteja no exterior, essa autorização deve ser processada, diretamente, no Consulado colombiano mais próximo”.

Uma das recomendações dadas pela entidade é preencher, antes do voo, o formulário CheckMig, que é um requisito obrigatório de viagem e pode ser encontrado no site da Migration Colombia ou nas diferentes lojas de aplicativos móveis. O CheckMig pode ser concluído 72 horas antes da viagem e até uma hora antes da viagem.

Além de ter um passaporte válido e válido no momento da realização do processo de controle de imigração. No caso de menores, além do passaporte, a cópia do Registro Civil e, se necessário, a autorização do menor devidamente autenticado ou apostilado para deixar o país.

Eles destacam que, se você é cidadão colombiano, com mais de 12 anos, usa o sistema Biomig, que permite que o processo de controle de imigração seja realizado em menos de 20 segundos e é habilitado nas cidades de Bogotá, Medellín, Cartagena e Barranquilla. Além disso, antes de viajar, lembre-se de validar com as autoridades do país para o qual você está indo, os requisitos de saúde, bem como outros regulamentos em vigor.

Para quem vai entrar no país, recomenda que, se você tiver mais de 18 anos, lembre-se de que deve apresentar seu cartão de vacinação com o esquema de vacinação completo. Se você não completou o esquema ou o fez há menos de 14 dias, deve apresentar um teste PCR negativo para Covid-19, realizado 72 horas antes da viagem ou um teste de antígeno negativo, realizado 48 horas antes do voo.

Ao mesmo tempo, baixe o aplicativo Libertapp, da Migration Colombia, da Play Store ou App Store e tenha outra ferramenta de proteção à mão quando viajar, graças ao seu botão de pânico, que envia, em tempo real, sua localização e um alerta para todas as autoridades nacionais.

De acordo com o Grupo de Estudos e Estatísticas de Migração (GEME), durante a época da Páscoa, que começou nesta sexta-feira, 8 de abril, e vai até 17 de abril, mais de 407.000 viajantes nacionais e estrangeiros entrarão e sairão do país, dos quais mais de 209.000 estarão partindo do território nacional e perto de 198 mil ingressos.

Nos dias 8, 9 e 10 de abril, espera-se que o maior número de partidas do país seja registrado, com uma média diária de cerca de 24.000 viajantes. Diante do afluxo de viajantes internacionais para o país, a Migration Colombia estima que no fim de semana de 16 de abril, uma média de mais de 23.000 pessoas poderiam estar entrando no país todos os dias.

Os destinos favoritos dos colombianos no exterior durante esta temporada de Páscoa serão os Estados Unidos, México, Panamá, Espanha e Equador. No caso de viajantes da Venezuela, os estrangeiros dos Estados Unidos, México, Perú, Argentina e Espanha devem chegar ao país durante esta temporada de Páscoa.

De acordo com a Migration Colombia, os postos de controle de migração aérea que terão mais movimentos de passageiros são o aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, com mais de 234.000 passageiros. O aeroporto José María Córdova em Rionegro, com mais de 42 mil viajantes. O aeroporto Rafael Núñez em Cartagena com mais de 25.000 passageiros e o aeroporto Alfonso Bonilla Aragón, que serve a cidade de Cali, com mais de 24.000 passageiros.

Em questões de terra, o Posto de Controle de Migração de Rumichaca em Ipiales, com mais de 33.000 viajantes, está no topo da lista. É seguido pelo Posto de Controle de Migração na cidade de Cucuta com mais de 14.000 viajantes e o Posto de Controle de Migração com mais de 7.000.

Continue lendo: