Emergência em mina ilegal em Amagá, Antioquia, deixou um morto e seis intoxicados

Uma forte explosão de metano dentro de uma mina ilegal de carvão localizada em Minas, em Amagá, sudoeste de Antioquia, matou uma pessoa e outras seis acabaram sendo envenenadas pela alta concentração de monóxido de carbono (CO) ali.

Foi por volta do meio-dia deste sábado, 9 de abril, em um sumidouro chamado El Eucalyptus 2 onde, de acordo com o relatório entregue por Salvamento Minero, houve a presença de salva-vidas coordenados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), três trabalhadores puderam sair por seus próprios meios e mais um foi atingido por a explosão e morreu.

De acordo com um relatório da Agência Nacional de Mineração, os três mineiros mencionados puderam sair por seus próprios meios após a emergência, mas Edgar Carmona, a única vítima fatal, foi atingido pela explosão. O resgate pode ser realizado por volta das 5 da tarde.

“Quando o evento ocorre, mais três pessoas entram para tentar resgatar o trabalhador que não saiu e também foi afetado pelas altas concentrações de CO (monóxido de carbono)”, pode ser lido no relatório da ANM.

Os três mineiros que entraram no sumidouro ficaram intoxicados pela inalação de gases. Após os eventos, eles foram transferidos para o hospital em Amagá.

De acordo com a RCN News, Juan Fernando Chaverra Palacios, Secretário de Governo do Amagá, informou que quando as autoridades receberam o relatório de emergência, contou com a presença de quatro unidades de bombeiros e três auxiliares de enfermagem. “Infelizmente, a quarta vítima mineira do acidente em nosso município foi encontrada morta”, disse Chaverra.

Da mesma forma, a Agência Nacional de Mineração explicou que trabalhadores humanitários foram enviados para o local e equipamentos e um engenheiro da sede de Caldas, Antioquia, foi transferido.

Além disso, Chaverra informou que o prefeito do município, Leonardo Molina, chegou à área da emergência de mineração, que estava atendendo a outros pontos críticos que este município possui atualmente devido à forte onda de inverno que está sendo vivida.

