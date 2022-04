Truques para eliminar formigas que estão nas plantas sem usar produtos químicos

EFE/EPA/HARISH TYAGI/Archivo

Todos nós vimos insetos andando pela planta que deixamos no jardim, em um lugar da casa ou em nossos quartos, principalmente formigas. E é difícil combatê-los, pois eles conseguem comer o elemento verde em questão de minutos. Sabe-se que no mercado existe um grande número de produtos para eliminá-los. No entanto, às vezes procuramos outros métodos além desses recursos que podem ser prejudiciais à saúde.

Nesse sentido, se você quiser usar produtos químicos no seu, ensinamos cinco truques caseiros para ajudá-lo a afastar as formigas antes que elas invadam os espaços internos e externos de sua casa. Preste atenção, pois a ideia é evitar envenenar ou matar suas plantas.

É verdade que a presença de uma ou outra formiga em casa é algo que não representa nenhum tipo de ameaça. No entanto, se virmos um ou outro, é muito provável que a praga aumente e se torne um problema sério em espaços internos e externos. Descubra como evitá-lo.

ETAPAS PARA REMOVER FORMIGAS DAS PLANTAS

1. AGUA DE AJO

Como o primeiro elemento são compostos contendo enxofre e o cheiro de alho, pois são irritantes para as formigas. Portanto, essa entrada ajuda a afastá-los e mantém toda a casa protegida. Como fazer isso? Basta colocar vários dentes de alho esmagados em uma panela com água e deixar descansar por pelo menos 24 horas. Ele cumpre bem o tempo para dar efeito.

Após 24 horas, aqueça a mistura em fogo baixo por 15 minutos. Por fim, despeje em um borrifador e aplique-o se houver formigas nas plantas ou onde necessário. Não exagere para não danificá-los.

2. ARROZ

De acordo com um velho truque caseiro, o arroz pode eliminar formigas pequenas quando é fermentado dentro de seu formigueiro. No entanto, alguns duvidam de sua eficácia porque não há evidências científicas para apoiá-lo. De qualquer forma, queremos compartilhá-lo para quem quiser experimentar.

Por outro lado, o método é tão fácil quanto jogar alguns grãos de arroz branco ao longo do caminho usado por esses insetos. Ao vê-los, as formigas deixarão sua carga para coletar os grãos e levá-los ao formigueiro. Uma vez lá, o calor faz com que o arroz fermente e faz com que as formigas desapareçam do jardim ou da casa sem problemas.

3. CASCAS DE LARANJA

Sim, você pode usar uma fruta. As cascas de laranja liberam uma substância que é muito irritante para as formigas, de acordo com um estudo realizado pela Universidade Nnamdi Azikiwe, na Nigéria. Portanto, se você tiver formigas nas panelas, pique a casca de laranja em pedaços pequenos e espalhe-as pelo caminho que costumam percorrer. Não será fácil, mas vale a pena tentar.

4. LEVADURA

Este produto é considerado muito irritante para as formigas, mas não há evidências científicas sobre isso. No entanto, as pessoas o aplicam para obter conselhos ou recomendações na Internet. Nesse sentido, se você quiser usar esse método, prepare uma mistura de 100 g de fermento em um litro de água com 100 g de açúcar. Em seguida, coloque o remédio em pequenos recipientes e distribua-os para áreas do jardim onde há formigas. Tenha muito cuidado, seja preciso.

5. BICARBONATO DE SÓDIO

Por fim, existe um elemento conhecido como bicarbonato de sódio, que é bastante eficaz para repelir formigas e impedi-las de invadir o jardim ou a casa. Basta espalhar esse pó pelas plantas ou pelo caminho que as formigas costumam percorrer. Um efeito semelhante também pode ser alcançado usando produtos como sal. Qualquer um deles dará resultados positivos.

