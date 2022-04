“Que coincidência”: Senador dos EUA Marco Rubio sobre a presença do coronel russo na Colômbia

O senador de ascendência cubana Marco Rubio juntou-se à polêmica sobre a presença do militar russo Dmitry Vladimirovich Tarantsov como adido da Embaixada da Federação Russa na Colômbia. Ele se referiu à questão em conexão com as acusações que surgiram contra o coronel da mídia colombiana por seu suposto envolvimento na interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016.

O congressista Rubio, que é membro do Partido Republicano e é membro da Comissão Seleta de Inteligência do Senado dos EUA e é seu membro mais antigo, respondeu a uma pergunta feita a ele sobre a questão durante sua visita à comunidade venezuelana em Doral, Flórida.

“Que coincidência ele estar na Colômbia!” , exclamou Rubio na rodada de perguntas, antes de dizer que vem alertando há mais de um ano que “elementos da esquerda internacional estão buscando interferir e criar o caos nas eleições da Colômbia”.

Segundo o senador, esse bloco estaria tentando interferir na América Latina por meio de estratégias como caos e desinformação, com o apoio de pessoas de Cuba e Venezuela.

Diante de acusações que se espalharam em torno de Dmitry Tarantsov, “que pretende apresentá-lo [...] como um ciberespião supostamente ligado às ações de interferir nas eleições dos EUA”, a Embaixada da Federação Russa emitiu um comunicado de imprensa para defender seu adido militar.

O escritório diplomático russo observa que Tarantsov é um militar de carreira que já recebeu outras missões no exterior. Como Infobae já havia dito, ele e sua esposa, Vitaliya Anatolyevna Tarantsova, estão listados como adidos aéreos militares na lista de diplomatas nos Estados Unidos do verão de 2014. O coronel também aparece no diretório diplomático do Governo do Canadá em 2007.

No final da missão do coronel Tarantsov aos Estados Unidos, a embaixada russa assegura que aconteceu em condições normais “e regressou à Rússia em julho de 2015, ou seja, mais de um ano antes das eleições presidenciais norte-americanas. U.U.”.

Além disso, eles observam que as acusações contra Tarantsov decorrem de um artigo de jornal da Foreign Policy, que também cita um relatório do comitê de inteligência do Senado dos Estados Unidos sobre a interferência mencionada, documento no qual o sobrenome de Tarantsov aparece.

Entre as milhares de páginas do relatório de cinco volumes, dificilmente há uma breve menção a Tarantsov, que diz que “não se sabe se Tarantsov participou do evento”; especificamente na seção “Esforços russos para investigar os sistemas e processos de votação dos EUA, bem como outros elementos da votação infraestrutura”. Seu primeiro nome ou patronímico nem é indicado no restante dos documentos.

A declaração termina afirmando que esses relatórios em torno de Tarantsov representam “outra faceta da spyafobia à beira da caça às bruxas. Ponto. Nada mais.”

