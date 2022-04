Jefferson Lerma, à margem das negociações com Valência, concentra-se em Bournemouth

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

A temporada europeia de futebol está prestes a chegar ao fim e as equipes estão começando a planejar quais serão as contratações para a temporada 2022-2023. Os jogadores colombianos são sempre bem recebidos nas seleções europeias e um dos que sonham com uma mudança de cenário é Jefferson Lerma.

O volante central do AFC Bournemouth da Premiership inglesa foi sondado por Valência da Espanha, conforme confirmado pela mídia espanhola 'El Desmarque'. A equipe 'che' procuraria trazer o colombiano da janela de transferências de janeiro, mas o link finalmente não aconteceu.

De acordo com a mídia espanhola, o Valencia procuraria finalizar a chegada de Lerma assim que ele jogar a final da Copa del Rey contra o Real Betis. A partida será disputada em 23 de abril.

O Valencia CF não está passando por um bom momento econômico ou esportivo na La Liga, então assinar seria viável desde que Jefferson aceite uma diminuição em seu salário, segundo a mídia espanhola:

A oferta da equipe 'che' seria de cerca de 10 milhões de euros, apesar de seu valor de acordo com a Transfermarkt ser de 15 milhões de euros:

Recentemente, as atuações de Jefferson Lerma na Inglaterra permitiram que ele não apenas fosse convocado por Reinaldo Rueda para a seleção da Colômbia para os jogos finais do dia de qualificação antes da Copa do Mundo de 2022, mas também conquistasse um lugar entre os jogadores mais valiosos do último dia no Campeonato, torneio da segunda divisão da Inglaterra. O piloto colombiano obteve a classificação mais alta no confronto mais recente de sua equipe, o AFC Bournemouth, contra o Huddersfield Town. Ele marcou um gol na vitória de seu clube por 0-3 e completou uma partida muito boa, sendo um dos jogadores mais consistentes. Lerma está se divertindo com sua equipe, eles estão em segundo lugar na tabela de classificação e estão lutando para voltar à Premier League.

