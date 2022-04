Eles relatam que cerca de 300.000 júris votantes votaram duas vezes nas eleições para o Congresso

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

De acordo com a iniciativa Colômbia Transparente, cerca de 300.000 júris votantes nas últimas eleições legislativas de 13 de março votaram duas vezes, uma na mesa em que realizavam a fiscalização e outra em que tinham seus boletins de voto registrados.

Na estação de rádio RCN, eles consultaram o líder desta organização, Sergio Alzate, que garantiu que o mau desempenho foi calculado.

“Isso não foi espontâneo, os mais de 600 mil júris votantes deliberadamente, premeditados e planejados pelo registrador, puderam votar duas vezes, foi assim que mais de 300 mil deles fizeram”, disse.

De acordo com a supervisão que realizaram, verificou-se que os nomeados para vigiar as eleições de 13 de março pagaram nas mesas onde estavam realizando seu trabalho e na mesa onde tinham seus boletins de voto registrados.

“É verificado pelas atas que são contrastadas com as resoluções de nomeação em que votam como júris votantes em uma posição. Mas neste mesmo lugar e em outra mesa, eles votam como cidadãos”, acrescentou na emissora.

Enquanto isso, a reportagem televisiva Noticias RCN indicou que o material probatório para esta dupla votação será adicionado a uma queixa que havia sido apresentada à Procuradoria-Geral da República, onde eles já haviam iniciado o processo em outubro de 2021.

Além disso, eles argumentaram que o software que eles usaram no cartório permitia a criação de perfis de júris para favorecer pessoas próximas ao registrador Alexander Vega.

“Os jurados descobriram que o próprio registrador nacional enviou o perfil dos tipos de júris que escolheria para congressistas e candidatos ao Congresso, para que pessoas com esses perfis fossem selecionadas e que, por sua vez, suas eleições as favorecessem”, disse Alzate naquela notícia.

Essas alegações são conhecidas precisamente quando o Gabinete do Procurador-Geral anunciou uma investigação disciplinar sobre Vega para o resto das irregularidades que teriam ocorrido nas eleições para o Congresso.

A procuradora-geral Margarita Cabello Blanco indicou que esta decisão foi tomada com base em repetidas denúncias expressas por diferentes setores cidadãos e políticos e na análise de informações realizadas pelo Ministério Público, que correspondem às múltiplas anomalias ocorridas em no meio das eleições legislativas.

“A investigação busca determinar se o registrador poderia cometer infrações disciplinares relacionadas a supostas irregularidades na seleção e recrutamento de estados e uma possível omissão nas funções de controle de voto e no treinamento de júris”, explicou o promotor por meio de um vídeo.

Ele também indicou que o cão de guarda abriu um inquérito preliminar a alguns funcionários do secretário sobre as irregularidades ocorridas nos processos de registro de cédulas ou a transferência de postos de votação durante o dia da eleição, em que a nova conformação do Congresso foi definida como controversa questões. os candidatos únicos das coalizões políticas que competirão no primeiro turno presidencial.

Por outro lado, assegurou que a equipe de Elite do Ministério Público, composta por quatro procuradores delegados, já havia tomado as primeiras decisões relativas às 1.600 denúncias recebidas e 400 denúncias, determinando que foram abertos 33 processos disciplinares por possíveis irregularidades cometido por júris para votação, compra de votos, restrição ao eleitor e erros no registro de cédulas.

A investigação da Procuradoria-Geral da República busca determinar se suas funções foram excedidas, exigindo identificação biométrica dos eleitores, supostamente desconhecendo as disposições legais que regem o assunto, bem como irregularidades na seleção e contratação da empresa Indra Sistemas S.A., devido à existência de situações que comprometeriam a transparência do procedimento de seleção e aquisição dessa empresa e em caso de alegado conflito de interesses”.

Da mesma forma, o Ministério Público busca identificar se houve uma “omissão” em suas funções em relação à tomada de decisão, visando evitar irregularidades e garantir a devida vigilância e controle na pré-contagem dos votos, tendo em vista suas atribuições funcionais, bem como a falha no desempenho suas funções devido a deficiências, deficiências ou omissões na formação de júris votantes.





