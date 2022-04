Atenção viajantes: estes são os pedágios mais caros quando se viaja por estrada durante a Páscoa

A Semana Santa está chegando e, como é tradicional, muitos colombianos estão fazendo as malas e preparando seus itinerários para aproveitar os dias de descanso que a celebração religiosa traz consigo.

Para esta Semana Santa, as autoridades esperam que mais de 2.658.493 passageiros passem pelos 49 terminais de transporte terrestre em todo o país. Eles também projetam que aproximadamente 8′ 326.792 veículos transitarão nas principais estradas do país.

As autoridades também confirmaram que as estradas principais estão atualmente em operação normal, bem como os 168 pedágios, que, vale lembrar, foram instalados para arrecadar recursos para a reparação e manutenção de estradas.

A Infobae Colombia fez uma lista dos pedágios mais caros para que os usuários possam acomodar melhor seu orçamento ao viajar por estrada nos próximos dias.

O pedágio mais caro do país está na estrada que liga Bogotá a Villavicencio. No pedágio Pipiral, a tarifa é de 18.500 pesos.

É seguido pelo pedágio de Aburrá, na estrada para o aeroporto de Medellín a Rionegro, que gera uma taxa de 17.100 pesos para viajar nesta estrada.

O terceiro pedágio mais caro do país é na estrada de Cartagena a Barranquilla, o pedágio de Marahuaco custa 15.200 pesos.

Em seguida, é o pedágio em Circasia, na estrada que liga as cidades de Pereira e Armênia, que custa 14.500 pesos.

Voltando ao Caribe, o pedágio de Puerto Colombia, na rota entre Cartagena e Barranquilla, custa 14.200 pesos.

É seguido pelo pedágio localizado na rodovia Villavicencio - Puerto Gaitan, onde 13.900 pesos são cobrados pelo trânsito.

Com o mesmo custo, em Cundinamarca, o pedágio localizado em Machetá ganha um lugar nesta lista cobrando 13.900 pesos pelo trânsito na estrada.

Esta lista é fechada pelo pedágio La Lizama na estrada de Bucaramanga a Barrancabermeja, que custa 13.700 pesos.

Vale lembrar que o governo nacional anunciou que até 2023 planeja construir 18 novos pedágios que entrariam em operação para financiar as estradas de quarta geração no país.

Para esse ano, serão alocados recursos para as estradas Girardot com Honda e Puerto Salgar, a Puerta de Hierro com Palmar de Varela e Carreto-Cruz del Viso e a conclusão da Rodovia Pacifico 2.

Uma pesquisa de um portal especializado nos permitiu saber para quais lugares, tanto no país quanto no exterior, os nacionais voarão durante os dias de descanso da Semana Principal

Fora do país, os lugares favoritos dos colombianos são: Nova York e Miami nos Estados Unidos; Cancún e Cidade do México, México; Punta Cana, República Dominicana. “É aqui que a Cidade do México se destaca como destino porque, embora durante a Semana da Páscoa do ano passado já estivesse aberta para receber turistas, em 2022 os juros aumentaram 117%”, comentou Inés Hochstadter, Country Manager da Despegar Colômbia.

Quanto aos destinos domésticos, os colombianos procuram ir a Bogotá, Medellín, Cartagena das Índias, Cali e Santa Marta. Por outro lado, os turistas que vêm para a Colômbia vêm do Chile, México, Perú, Argentina e Estados Unidos.

A Latam, uma das empresas de viagens aéreas que está fornecendo informações benéficas aos seus clientes, oferece um acúmulo duplo de milhas. O Wingo, por sua vez, está oferecendo cinco destinos em particular com custos mais baratos.

CONTINUE LENDO: