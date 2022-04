Álvaro Morales discursou contra Pumas e Alan Mozo: “Eles não têm um nível de Primeira Divisão”

Em 5 de abril, Pumas surpreendeu com uma vitória retumbante sobre Cruz Azul nas semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf, onde venceu por 2-1 na Ciudad Universitaria e até deixou um setor de torcedores infelizes, já que a pontuação poderia ser maior do que o mostrado em campo.

Apesar do triunfo, ele não convenceu em nada foi Álvaro Morales, o analista da ESPN que discursou contra o time do colégio e até ousou nomeá-los como uma equipe indigna de estar no circuito superior, porque justificou sua vitória aos erros da máquina.

“Eles jogaram muito bem nos primeiros minutos (Pumas), mas porque Cruz Azul permitiu. Não era uma virtude de Pumas, era um defeito da Máquina de Cimento, que quando pressionou e quando Reynoso fez as mudanças certas, provou, mais uma vez, que Pumas não tem o nível da Primeira Divisão do futebol mexicano”.

Ele também atacou Alan Mozo

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

“Tanto que eles me dizem que Alan Mozo deveria estar na seleção... Quando uma equipe centra, centra e centra, algum chute pode cair no gol, especialmente quando um defensor como Pablo Aguilar escorrega. Mas onde caiu o gol de Cruz Azul? Sim, por Alan Mozo. Não fique animado, esse objetivo que você permitiu à Máquina, sim, seus chifres, seus pumitas, significa seu túmulo. Eles não vão se qualificar”, disse o comentarista.

Esta crítica foi lançada antes do jogo entre Pumas x Puebla, onde os estudantes universitários vieram de trás e resgataram o empate 2-2 no Estádio Cuauhtémoc; no entanto, o jogo foi marcado por um novo erro do extremo destro da equipe auriazul, pois facilitou o segundo placar de Puebla.





*Informações em desenvolvimento