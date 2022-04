A Ucrânia espera poder se tornar candidata à adesão à União Europeia este ano

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

A vice-primeira-ministra para a Integração Europeia e Euro-Atlântica, Olga Stefanishina, expressou sua esperança de que em junho de 2022, na cúpula dos líderes da União Europeia, a Ucrânia possa se tornar candidata à adesão.

“Esperamos que na cúpula dos líderes da União Europeia, em junho deste ano, a Ucrânia se torne candidata à adesão, e esse processo abra novos horizontes políticos, mas acima de tudo horizontes financeiros para nós”, disse, segundo a agência de notícias Interfax.

Aliás, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta sexta-feira a partir de Kiev, onde se reuniu com o presidente Volodymir Zelensky, acelerar a adesão do país à União Europeia.

“Vamos acelerar esse processo o máximo que pudermos, garantindo ao mesmo tempo que todas as condições sejam respeitadas”, disse Von der Leyen depois de entregar o questionário de adesão ao presidente ucraniano.

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

Este documento é a peça central do parecer elaborado pelo Executivo Europeu para dar a sua opinião sobre as opções de um país candidato para ingressar no clube comunitário. “É aqui que começa o caminho para a UE. Estaremos à sua disposição 24 horas por dia, sete dias por semana para trabalhar com essa base comum”, disse ao presidente ucraniano.

O longo processo de alargamento não é o único obstáculo à aspiração da Ucrânia de entrar no caminho mais rápido, uma vez que na UE existem Estados-Membros que relutam em acelerar os procedimentos baseados no mérito.

Outro elemento da equação é a situação dos países dos Balcãs, que embarcam no processo de adesão à UE há mais de uma década e sem sinais de poderem aceder ao bloco no curto prazo.

PARTICIPAÇÃO NA OSCE

Por outro lado, devido ao último ataque a uma estação de trem na cidade de Kramatorsk, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, garantiu em seu perfil oficial no Twitter que “a agressão da Rússia e atrocidades injustificadas quebraram as bases do ato final de Helsinque”.

“A participação da Rússia na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) é uma ameaça à segurança e à cooperação na Europa. Se a OSCE não tiver mecanismos de suspensão adequados, estabeleça um procedimento e remova-os”, exigiu.

No início desta semana, a Missão Especial de Observação da OSCE (SMM) na Ucrânia concluiu a evacuação temporária de todos os seus membros internacionais, de acordo com um comunicado publicado no site da agência.

“Com a conclusão desta evacuação temporária, as atividades de informação são suspensas, mas as instalações e os ativos são preservados em antecipação a um retorno às operações na Ucrânia”, disse na quinta-feira.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: