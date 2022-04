O que são e como funcionam os MANPADS britânicos usados pela Ucrânia para abater aviões e helicópteros russos

O grande arsenal de defesa enviado pelo Ocidente tem sido vital para a forte resistência que as forças ucranianas estão oferecendo ao ataque das tropas russas. Nesse sentido, os sistemas de defesa aérea portáteis (MANPADS) estão desempenhando um papel fundamental na derrubada de aviões e helicópteros russos. Após um mês e meio de guerra, os relatórios indicam que a maioria das perdas confirmadas de aeronaves russas foram mortas por esses mísseis.

O pacote de suprimentos defensivos recebido por Kiev inclui o sistema leve StarStreak de alta velocidade, desenvolvido pelo Reino Unido e considerado o míssil terra-ar de curto alcance mais rápido do mundo.

Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, o governo de Boris Johnson enviou pelo menos 10.000 mísseis para as forças ucranianas, incluindo o StarStreak, que prejudicaram severamente as operações aéreas russas.

MANPADS são sistemas portáteis de defesa aérea de curto alcance, que usam mísseis terra-ar guiados com tecnologia de localização infravermelha para detectar e atacar alvos. Sendo eficazes a uma altitude entre 3.000 e 4.800 metros, eles representam uma grande ameaça para aeronaves que voam baixo, especialmente helicópteros.

Vários aliados da OTAN enviaram esse sistema de defesa aérea para a Ucrânia. Os Estados Unidos fizeram isso através de seus mísseis Stinger, e o Reino Unido com o StarStreak.

O StarStreak funciona de forma muito diferente de quase todos os outros tipos de MANPADS. Cada míssil contém três dardos de liga de tungstênio de 900 gramas que são liberados assim que os dois motores de foguete do projétil queimam para aumentar a magnitude do dano. Após o lançamento, o míssil é direcionado ao alvo por meio de um feixe duplo de laser de baixa intensidade — que impede a detecção — direcionado pelo operador até o momento do impacto. Isso aumenta a probabilidade de atingir o alvo.

Os dardos podem perfurar a blindagem dos helicópteros e explodir com a penetração, causando muito mais danos do que uma explosão na superfície.

Comparado, por exemplo, ao míssil Stinger dos EUA, o StarStreak atinge uma velocidade de mais de 3.700 km por hora, tornando-o o míssil terra-ar de curto alcance mais rápido do mundo. Ele viaja a 10 milhas por segundo e pode atingir o alvo em 5 ou 6 segundos, dando ao avião ou helicóptero muito pouco tempo para evitar ser atingido.

Sua velocidade torna improvável que os aviões inimigos tenham tempo suficiente para reagir assim que o míssil for lançado. Além disso, eles não podem ser interferidos por contramedidas infravermelhas ou radar/rádio, ou eliminados por mísseis anti-radar.

O grupo Thales, fabricante desta arma, diz que ela é “otimizada para fornecer defesa contra ameaças aéreas, incluindo aeronaves de ataque terrestre de asa fixa e helicópteros de ataque de desmascaramento tardio”.

Eles podem ser movidos por uma pessoa ou montados em um veículo blindado, o que o torna muito flexível e adaptável a diferentes situações no campo de batalha.

É assim que os mísseis StarStreak operam (Grupo Thales)

Embora os MANPADS tendam a abater mais helicópteros por causa de seu vôo baixo, desde o início da invasão, tem sido surpreendente quantos aviões russos foram destruídos. Isso ocorre porque a Rússia e a Ucrânia não têm grandes estoques de armas de precisão, então os pilotos são forçados a voar baixo para lançar bombas e foguetes não guiados com precisão.

Especialistas também acreditam que é possível que pilotos de ambos os lados voem em baixa altitude para detectar alvos escondidos pela cobertura de nuvens, ou pela percepção de que sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance e alta altitude representam uma ameaça ainda maior do que as defesas de baixa altitude.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um helicóptero atingido por um míssil, aparentemente na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. O jornal britânico The Times noticiou que uma fonte do Ministério da Defesa “acreditava que o vídeo mostrava o StarStreak em ação na Ucrânia”.

O jornal acrescentou que as principais fontes da indústria de defesa também acreditam que o StarStreak foi a arma usada naquele ataque.

Os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, entregaram mísseis terra-ar às forças ucranianas para ajudá-los a combater a ofensiva russa. Embora o número exato não tenha sido divulgado, muitos deles foram os Stinger MANPADS fabricados na América do Norte.

Como o StarStreak, os Stingers, que também foram usados no Afeganistão, podem ser transportados e manuseados por uma pessoa. O foguete disparado por esse sistema pode atingir uma velocidade máxima de 3.100 km por hora, um pouco mais lento que o britânico. Seu alcance, de até 4,8 km, também é menor que o do StarStreak, que, segundo Thales, pode atingir alvos a mais de 7 km de distância.

Segundo a imprensa britânica, este ataque foi realizado pelas forças ucranianas contra um helicóptero russo, usando mísseis StarStreak

A Ucrânia começou a guerra usando os mísseis leves da era soviética dos tipos SA-7 Grail e SA-14 Gremlin (9K32 Strela-2 e 9K34 Strela-3, respectivamente, de acordo com a designação russa). No entanto, esses modelos estão tecnologicamente desatualizados e, em alguns casos, expiraram diretamente. Os SA-7s, por exemplo, foram entregues aos ucranianos pelos alemães e estão armazenados pelo menos desde a queda do Muro de Berlim.

As forças ucranianas também têm em seu arsenal os mísseis Grom e Piorun, de origem polonesa, que foram entregues pouco antes do início da invasão russa. Eles foram projetados para substituir o SA-7, SA-9 e SA-14.

A Rússia reconheceu na quinta-feira que sofreu “baixas significativas” entre seus militares destacados na Ucrânia e assegurou que continuará a “defender seus interesses” depois de ser suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em declarações do porta-voz do Kremlin. “Temos baixas significativas entre as tropas e é uma grande tragédia para nós”, disse Dmitri Peskov em entrevista ao canal privado britânico Sky News, sem especificar seu número.

No final de março, o exército de Vladimir Putin reconheceu que havia perdido 1.351 soldados e que 3.825 outros ficaram feridos desde o início de sua ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Continue lendo: